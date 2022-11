Le Mexique vise une économie décarbonée d’ici 2035 !

Le Mexique partage avec les Etats-Unis l’objectif de décarboner son économie d’ici 2035, a déclaré vendredi le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard après une rencontre avec l’envoyé spécial américain sur le climat John Kerry.

Ce rendez-vous s’est déroulé sur fond d’un conflit commercial pour des réformes énergétiques au Mexique. «Les Etats-Unis ont l’engagement d’être une économie décarbonée d’ici 2035 (…) et le Mexique a un engagement similaire», a assuré Marcelo Ebrard aux journalistes à l’issue de la rencontre qui se déroulait à Hermosillo (nord-ouest) sous l’égide du président mexicain Andrés Manuel López Obrador.

«Nous avons à nouveau une vision commune du Mexique, des Etats-Unis et du Canada», liés par un traité de libre-échange, a assuré Marcelo Ebrard. «Nous partageons l’ambition de faire croître rapidement l’énergie solaire, géothermique, éolienne et hydraulique», a-t-il ajouté. De son côté, John Kerry a déclaré que les deux gouvernements étaient sur la même ligne pour lutter contre le changement climatique et allaient harmoniser leurs vues dans les prochains jours pour les présenter à la conférence de l’ONU sur le climat COP27 qui débute le 6 novembre à en Egypte.

Un pôle d’attraction pour les énergies vertes

«L’année écoulée nous avons vu les preuves évidentes de l’impact grandissant de la crise climatique sur notre planète», a déclaré John Kerry en rappelant les inondations, les incendies et la sécheresse qui ont marqué l’année 2022. «Tout ceci nous impose de faire des efforts supplémentaires pour parvenir à des résultats à Charm el-Cheikh», a-t-il ajouté en soulignant qu’il était «évident» que le Mexique «prend l’initiative dans le processus de décisions qui doivent être prises en relation avec la crise climatique».

Au cours de la réunion, le Mexique a présenté son «plan Sonora», vaste projet qui vise à faire de cet Etat du nord-ouest du pays un pôle d’attraction pour les énergies vertes, incluant notamment la production de lithium, dont l’exploitation a été nationalisée en avril par l’Etat mexicain. La rencontre entre Lopez Obrador et Kerry est intervenue alors que les trois grands pays d’Amérique du Nord continuent de négocier une harmonisation de leurs politiques énergétiques, notamment dans le contexte de la rivalité stratégique avec la Chine.

«Que le Mexique puisse avancer à contre-courant de ses deux partenaires nord-américains (Canada et USA) en matière d’énergies renouvelables et d’économie verte constitue un problème géopolitique central pour Washington», a indiqué à l’AFP l’ambassadeur du Mexique aux Etats-Unis Arturo Sarukhán. «Kerry est devenu un rouage clé entre les diverses positions et un acteur de confiance pour le président mexicain face au gouvernement américain», a ajouté le diplomate mexicain.

Source – Agences