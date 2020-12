Le président AMLO, l’un des derniers dirigeants à féliciter Joe Biden !

Le président élu américain Joe Biden et le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador ont eu une première conversation téléphonique, abordant des questions importantes pour leurs pays voisins telles que les migrations transfrontalières, la lutte anti-Covid et le commerce bilatéral, ont informé leurs gouvernements.

M. Ebrard a assuré que les deux hommes avaient eu une « conversation cordiale ». Après quatre ans d’humiliation du Mexique par Donald Trump, l’arrivée du démocrate ne semble pas réjouir le chef de l’État mexicain autant qu’on pourrait s’y attendre. À sa manière, Andrés Manuel Lopez Obrador avait finalement assez bien pris ses marques avec Donald Trump.

« Revitaliser la coopération »

Joe Biden, qui doit devenir président des Etats-Unis le 20 janvier, « a souligné la nécessité de revitaliser la coopération entre les Etats-Unis et le Mexique, pour garantir une migration sûre et ordonnée, contenir le Covid-19, régénérer les économies de l’Amérique du Nord et sécuriser » la frontière commune, a indiqué l’équipe du démocrate dans un communiqué.

« Les deux dirigeants ont constaté une volonté commune de s’attaquer aux causes profondes de la migration au Salvador, au Guatemala, au Honduras et dans le sud du Mexique, et de construire un avenir plus prometteur et plus sûr pour la région », selon ce texte.

« Nous réaffirmons l’engagement de travailler ensemble au bien-être de nos peuples et de nos nations », a écrit M. Lopez Obrador sur son compte Twitter.