Le président a déclaré que les forces américaines allaient « commencer maintenant à frapper la terre » au Mexique en ciblant les cartels de la drogue, après des mois de frappes navales contre les narcoboats. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a exprimé son opposition à cette initiative.

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que les forces américaines allaient commencer des opérations terrestres au Mexique visant les cartels de la drogue, après des mois de frappes navales dans le Pacifique oriental et les Caraïbes.

« Nous allons commencer à frapper la terre ferme en ce qui concerne les cartels. Les cartels dirigent le Mexique », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec Sean Hannity sur Fox News.

Trump n’a fourni aucune information supplémentaire sur le calendrier ou l’ampleur des attaques terrestres prévues.

Toute frappe militaire sur le territoire mexicain sans le consentement de Mexico violerait le droit international et constituerait une attaque sans précédent contre un allié et un partenaire commercial majeur des États-Unis.

Cette déclaration fait suite à la capture, samedi, par les forces Delta, du président vénézuélien Nicolás Maduro dans un complexe de Caracas où il se réfugiait, point culminant d’une longue campagne militaire et économique menée par les États-Unis contre son gouvernement. Maduro est aujourd’hui accusé de trafic de drogue à New York.

Les frappes américaines sur les narcoboats ont entraîné la mort de plus de 100 personnes depuis septembre, selon des responsables américains. Trump a également révélé récemment que les forces américaines avaient frappé une installation d’amarrage pour ces bateaux au Venezuela.

La campagne navale a ciblé des navires soupçonnés de faire de la contrebande de cocaïne et de fentanyl dans les eaux internationales et près des côtes vénézuéliennes. Donald Trump a décrit ces opérations comme l’application d’un blocus contre le trafic de drogue.

Quelle serait la cible des opérations anti-cartel ?

Des frappes au sol contre les cartels au Mexique représenteraient une expansion substantielle de l’engagement militaire américain dans la région.

Les deux organisations criminelles les plus puissantes du Mexique, le cartel de Sinaloa et le cartel Nouvelle Génération de Jalisco, contrôlent de vastes territoires et se livrent une concurrence violente qui a fait plus de 30 000 morts l’année dernière.

En février 2025, Donald Trump a désigné six cartels mexicains comme organisations terroristes étrangères, une décision que le Mexique a condamnée, estimant qu’elle menaçait sa souveraineté et qu’elle pourrait justifier une intervention militaire.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a proposé des réformes constitutionnelles pour renforcer les protections contre les opérations étrangères non autorisées et a toujours rejeté toute présence militaire américaine sur le sol mexicain.

Sheinbaum a déclaré lundi que les Amériques « n’appartiennent pas » à une seule nation, en réponse à l’affirmation par M. Trump de la « domination » de Washington sur l’hémisphère après la capture de Maduro.

Donald Trump a déclaré dimanche qu’il avait fait pression sur Sheinbaum pour qu’elle autorise le déploiement de troupes américaines contre les cartels mexicains, une offre qu’elle avait précédemment rejetée, selon lui.

Les overdoses dues au fentanyl et à d’autres opioïdes synthétiques ont causé plus de 100 000 décès par an aux États-Unis depuis 2021. Les cartels mexicains produisent la majeure partie du fentanyl qui entre aux États-Unis à l’aide de précurseurs chimiques provenant principalement de Chine.

Trump a désigné cette drogue comme une arme de destruction massive en décembre 2025.

Il n’est pas certain que M. Trump demande au Congrès l’autorisation de mener des frappes au Mexique. La constitution américaine confère au Congrès le pouvoir de déclarer la guerre, mais les présidents ont toujours lancé des opérations militaires sans déclaration formelle.

Source – AP