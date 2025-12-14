Mexique-États-Unis: La guerre de l’eau !

Le Mexique ne fournit pas assez d’eau à son voisin: Donald Trump menace le pays de droits de douane supplémentaires si les États-Unis ne reçoivent pas 250 millions de mètres cubes d’ici la fin de l’année.

« Le Mexique continue de violer notre traité global sur l’eau », a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, exhortant le pays voisin à fournir près de 250 millions de mètres cubes aux États-Unis d’ici la fin de l’année, ou une surtaxe additionnelle de 5% sera appliquée aux produits mexicains. L’accord a été signé en 1944 pour partager l’eau des rivières qui traversent la frontière commune aux deux pays, longue d’environ 3.150 kilomètres.

Le Mexique en retard sur ses engagements

Le traité oblige les États-Unis à fournir chaque année 1,85 milliard de mètres cubes d’eau du fleuve Colorado (ouest) et le Mexique 432 millions de mètres cubes du Rio Bravo (est), appelé Rio Grande par les Américains. Mais le Mexique est largement en retard sur ses engagements et a cumulé un déficit de plus d’un milliard de mètres cubes sur les cinq dernières années, accuse Washington.

Le Mexique accuse un retard considérable. Selon le Washington Post, durant le cycle quinquennal de livraison d’eau qui a débuté en novembre 2020, le Mexique n’a livré que l’équivalent d’une seule année sur les cinq prévues. Le pays a manqué à ses obligations de plusieurs centaines de milliers d’acres-pieds lors de presque chaque période quinquennale depuis 1997. “Cette violation nuit gravement à nos belles récoltes et à notre bétail au Texas”, a écrit le président américain. Selon Le Monde, ce retard atteint désormais près de 90% des engagements pour le cycle en cours.

Il a aussi dénoncé une situation « très injuste pour nos agriculteurs américains qui ont grand besoin de cette eau », quelques heures après avoir dévoilé un plan d’aide de 12 milliards de dollars pour les cultivateurs des États-Unis qui souffrent de sa politique protectionniste. Cette nouvelle menace douanière intervient après plusieurs entretiens ces dernières semaines entre le président américain et son homologue mexicaine, Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum a jusqu’à présent réussi à convaincre Donald Trump de ne pas imposer une taxe généralisée sur les exportations mexicaines, qui sont destinées à plus de 80% aux États-Unis. En échange, son gouvernement a déployé des militaires à la frontière commune et a multiplié les arrestations pour freiner le trafic de drogue vers les États-Unis.

Menacé de surtaxes douanières, le Mexique tente de résoudre un différend sur le partage des eaux frontalières avec les États-Unis, dans un contexte de sécheresse aggravée. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum se dit confiante, mardi 9 décembre 2025, quant à la possibilité d’un accord avec le président américain Donald Trump.

