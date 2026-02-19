Salma Hayek produit un film pour défendre l’image du Mexique

L’actrice Salma Hayek a annoncé dimanche à Mexico qu’elle travaillait à la production d’un film destiné à corriger, selon elle, l’image « erronée » que certains renvoient du Mexique et répondre aux attaques visant son pays.

L’artiste mexicaine, accompagnée de la présidente du pays Claudia Sheinbaum, participait à un événement public pour annoncer des soutiens du gouvernement mexicain à l’industrie cinématographique.

« Ce projet est extrêmement important au moment où nous sommes moralement attaqués et que notre image est véhiculée de manière complètement erronée », a déclaré Mme Hayek, sans préciser l’origine de ces attaques. Il est important de reprendre « le contrôle » du récit, pour « dire, ça c’est le Mexique, pas ce qu’on est en train de vous vendre. Voilà qui nous sommes », a-t-elle ajouté.

Ce film, dont le titre n’a pas encore été dévoilé, sera tourné dans l’Etat natal de Salma Hayek, celui de Veracruz, et l’Etat du Quintana Roo, tous deux dans le sud-est du pays. Selon les médias locaux, il mettra en vedette l’actrice américaine Angelina Jolie, qui a visité certaines régions de l’Etat de Veracruz avec Salma Hayek en juillet 2025.

Face à la virulente politique antimigrants du président américain Donald Trump, Salma Hayek a exprimé sa solidarité avec les latinos des Etats-Unis et prodigué sur ses réseaux sociaux des conseils concernant leurs droits en cas de raids des agents fédéraux de l’immigration.

Salma Hayek (née en 1966 au Mexique) est une actrice, réalisatrice et productrice de renommée internationale, considérée comme l’une des figures latines les plus influentes d’Hollywood. En 2002, elle produit et incarne la peintre mexicaine dans le biopic Frida, rôle qui lui vaut une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice, une première pour une actrice mexicaine dans cette catégorie. Au-delà de la comédie, elle a fondé sa propre société de production, Ventanazul, et a produit des succès comme la série Ugly Betty.

Le mari de Salma Hayek est François-Henri Pinault, un homme d’affaires et milliardaire français, président du groupe de luxe mondial Kering (qui possède des marques comme Gucci, Saint Laurent et Balenciaga) ainsi que de la société d’investissement familiale Artémis (propriétaire notamment de Christie’s et du Stade Rennais FC).

Le couple s’est marié le 14 février 2009 à la mairie du 6e arrondissement de Paris, avant de célébrer une cérémonie plus fastueuse à Venise quelques mois plus tard. Ils se sont rencontrés en 2006 lors de l’inauguration du Palais Grassi à Venise.

Source – La Prensa Francesa