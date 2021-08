Une tempête menace le Mexique et enflamme les prix du pétrole !

Les prix du pétrole ont fortement augmenté vendredi alors qu’une tempête devrait frapper le golfe du Mexique et que l’inquiétude concernant les ruptures d’approvisionnement pour la semaine à venir grandit.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 1,5 % après avoir subi une perte de 1,4 % pendant la période précédente.

Après avoir chuté de 1,6 % jeudi, le prix du Brent a augmenté de 1,2% pour atteindre les 71,05 dollars au baril. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 1,5 % après avoir subi une perte de 1,4 % pendant la période précédente.

Le WTI se dirige vers un gain hebdomadaire de plus de 8 % pourcents, soit sa plus forte hausse depuis début février. De son côté, le Brent est en passe d’enregistrer une hausse de plus de neuf pourcents cette semaine, ce qui constituerait la plus forte progression hebdomadaire depuis juin 2020.

Alors qu’une tempête est potentiellement prévue durant le week-end dans le golfe du Mexique, les investisseurs ont évalué la perspective de ruptures d’approvisionnement et les sociétés d’énergie ont commencé à arrêter la production.

De leur côté, BHP et BP ont déclaré avoir commencé l’arrêt de la production sur leurs plateformes offshore dans la Mer des Caraïbes. Selon le National Hurricane Center, la tempête devrait entrer dans le golfe du Mexique vendredi soir et se transformer en un puissant ouragan durant le week-end.

Les puits offshore présents dans le golfe du Mexique représentent 17 pourcents de la production américaine de pétrole brut et cinq pourcents de la production de gaz naturel sec. Plus de 45 pourcents de la capacité totale de raffinage des États-Unis se situe le long de la côte du Golfe.

