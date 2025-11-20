2ndo Festival des Franco-Folies en Club France

Posada navideña y Networking social, cultural con arte, gastronomía y convivencia entre comunidades francófonas en México! EVENTO FAMILIAR
- Posada navideña Club France y 2ndo Festival des Franco Folies: Cultura-arte, gastronomía y convivencia es un networking social, gastronomíco y cultural que tiene como objetivo juntar a los miembros de todas las comunidades francófonas en México y a los francófilos mexicanos quienes tienen el gusto de compartir nuestro idioma !
- Jueves 4 de diciembre a partir de las 17hrs con talleres infantiles y piñata. Tendremos 20 expositores en el mercado de navidad, 5 asociaciones francofonas, gastronomía Belga con los waffles y su chocolate, cervezas, papas fritas, gastronomía francesa con el buffet de carnes friás, calientes, pâté en croûte, buffet de quesos, de pastelería, el bar de ostiones con su muscadet, bar de champaña y vinos.
- Tendremos musica en vivo toda la noche y un espacio para fumadores
- Ven a convivir con unos 700 invitados para fortalecer tu red de amigos y relaciones en la ciudad de México. La entrada es libre. El boleto sirve de QR para entrar al Club France.
- Ven a hablar francés o disfruta la locura de intentarlo !
Reservaciones en : https://www.eventbrite.com.mx/e/2ndo-festival-franco-folies-en-club-france-tickets-1968888361089?aff=oddtdtcreator