(Vidéo) Au Mexique les manifestations contre la violence font au moins 120 blessés

Selon la police, au moins 120 personnes, dont 100 policiers, ont été blessées lors des affrontements contre le gouvernement samedi 15 novembre à Mexico,

Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Mexico pour protester contre l’insécurité et le gouvernement de la présidente Claudia Sheinbaum.

Le rassemblement a été organisé par des groupes de jeunes de la « génération Z » et a reçu le soutien de citoyens qui exigent des réponses claires pour des meurtres très médiatisés, dont celui du maire d’Uruapan, Carlos Manzo, survenu il y a quelques semaines seulement.

Sheinbaum a affirmé que les manifestations, qui ont également eu lieu dans d’autres villes, étaient financées par des politiciens de droite opposés à son gouvernement et par des puissances étrangères.

Samedi, les manifestants ont défoncé la clôture qui protège le palais national et la police, qui défendait les lieux, a du recourir aux gaz lacrymogènes pour les éloigner. Selon les autorités, 20 personnes ont été arrêtées pour des délits tels que vol et agression, a déclaré à la presse le secrétaire à la Sécurité de Mexico, Pablo Vázquez.

Certains manifestants rendaient hommage au maire d’Uruapan brandissant des banderoles avec des slogans tels que « Nous sommes tous Carlos Manzo », et d’autres portaient des chapeaux de cow-boy en sa mémoire.

Manzo a été abattu le 1er novembre alors qu’il participait à une célébration du Jour des morts et connu pour dénoncer ouvertement la présence des cartels de la drogue dans sa municipalité et les actes de violence qu’ils commettent dans l’état de Michoacán. Il exigeait sans détour des mesures énergiques contre les membres armés des groupes criminels qui sévissent dans le pays.

Selon le gouvernement, la présidente Sheinbaum a pris des mesures contre les cartels, mais elle s’est montrée réticente à lancer ce qui serait une nouvelle guerre ouverte contre les cartels. Les initiatives similaires de ses prédécesseurs se sont soldées par des épisodes sanglants. L’opposition et les manifestants considèrent que le gouvernement ne fait que couvrir les actes criminels en colusion avec les cartels, laissant entendre que le Mexique est devenu un narco-etat.

Alors que la présidente Sheinbaum maintenait un taux d’approbation supérieur à 65% au cours des premiers mois de son mandat, les sondages montrent aujourd’hui une forte baisse á moins de 41%. En effet le « Global Leader Approval Rating Tracker » (que suit avec assuidité l’ex-président AMLO) et qui montrait Sheinbaum en 2ème place derrière Narenda Modi en Inde est maintenant passé au rouge en 9ème position derrière…Donald Trump.

Quelques jours avant la manifestation, la présidente a déclaré que celle-ci était encouragée par des bots sur Internet.

« Nous sommes d’accord avec la liberté d’expression et de manifestation si des jeunes ont des revendications, mais la question ici est de savoir qui encourage cette manifestation », a-t-elle déclaré lors d’une rencontre avec la presse. « Les gens doivent savoir comment cette manifestation a été organisée afin que personne ne soit manipulé ».

Cependant, elle a été critiquée pour ne pas avoir mis fin à la violence qui sévit dans le pays et fait face également à une hostilité croissante de la part de pays voisins.