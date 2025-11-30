Concours Miss Univers – Fraude, trafic de drogues, armes et manipulation

Le concours s’est terminé la semaine dernière par la victoire de Miss Mexique. Aujourd’hui, la justice enquête sur les deux propriétaires du concours. L’une est accusée d’avoir détourné près d’un million de dollars dans une différente affaire ; l’autre fait l’objet d’une enquête pour trafic d’armes et de drogue. Des liens auraient par ailleurs été mis au jour entre ce propriétaire et… le père de Miss Mexique.

Le concours de beauté Miss Univers est à nouveau dans la tempête, son copropriétaire mexicain étant accusé de trafic de drogue et d’armes tandis que la copropriétaire thaïlandaise fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour fraude.

Le concours Miss Univers 2025 s’est terminé la semaine dernière en Thaïlande sur la victoire de Miss Mexique, Fatima Bosch, une revanche pour celle qui avait été critiquée publiquement par un animateur de la compétition.

Un tribunal thaïlandais a émis un mandat d’arrêt mardi contre la copropriétaire du concours, la femme d’affaires Anne Jakapong Jakrajutatip, pour une fraude présumée d’une valeur de 930 000 dollars. Un chirurgien esthétique a accusé Anne Jakapong Jakrajutatip de fraude et de dissimulation d’informations lorsqu’elle l’a persuadé d’investir dans son groupe JKN Global, qui est copropriétaire du concours.

Le parquet fédéral du Mexique a par ailleurs annoncé mercredi que l’autre copropriétaire du concours, l’homme d’affaires mexicain Raul Rocha Cantu, faisait l’objet d’une enquête pour trafic d’armes, de drogue et de carburant. « Des informations clés sont en train d’être rassemblées pour permettre au ministère public fédéral de continuer et d’approfondir cette enquête », a indiqué le parquet dans un communiqué.

Source – Agences