307 touristes, dont une trentaine de Belges, bloqués à Cancún

Environ 307 passagers, dont une trentaine de Belges, sont bloqués à Cancún, au Mexique, depuis samedi après l’annulation d’un vol vers Amsterdam. En cause : un problème technique sur l’appareil. Les voyageurs dénoncent un manque d’informations et une prise en charge insuffisante.

Le retour de vacances tourne au casse-tête pour 307 passagers bloqués à Cancún, au Mexique, après l’annulation de leur vol à destination d’Amsterdam. Parmi eux, une trentaine de Belges attendent depuis plus de 47 heures une solution concrète. Certains nous ont contactés via notre bouton orange « Alertez-nous ». Ils dénoncent un manque de considération et de prise en charge de la part de la compagnie aérienne.

Un vol annulé à la dernière minute

Samedi vers 14h20, leur vol TUI fly reliant Cancún à Amsterdam est annulé à la dernière minute, alors que les passagers avaient déjà embarqué. « Lorsque nous sommes entrés à bord de l’avion, un test a été fait, les lumières se sont éteintes », raconte Charlotte, une passagère belge, à notre journaliste Michael Menten. « Une demi-heure plus tard, on nous a demandé de sortir de l’appareil en expliquant qu’il y avait un souci technique. »

Selon nos informations, une pièce défectueuse empêcherait l’avion de décoller tant qu’elle n’a pas été remplacée.

Une attente insupportable et une prise en charge « limitée »

Les passagers s’attendent à ce qu’une solution soit trouvée rapidement pour leur permettre de rentrer chez eux. Pourtant, 47 heures plus tard, la situation n’a pas bougé d’un poil. En plus d’une attente insoutenable, les voyageurs dénoncent également les conditions de prise en charge sur place.

Source – https://www.rtl.be/