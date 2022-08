À la frontière entre le Mexique et les États-Unis, une voie réservée aux fournisseurs de Tesla !

Les fournisseurs mexicains de Tesla peuvent désormais traverser la frontière américaine avec une voie qui leur est entièrement dédiée. Une première, qui pourrait s’appliquer à d’autres entreprises également.

L’État mexicain du Nuevo León, au nord-est du pays, abrite six fournisseurs de Tesla qui travaillent de près avec le siège du constructeur basé à Austin, au Texas. Or, le Nuevo León partage une partie de sa frontière avec l’État américain. Pour faciliter la tâche des sous-traitants de Tesla, les autorités de la région ont donc tout simplement décidé de créer une voie spéciale entièrement dédiée au niveau de la douane.

Franchir la frontière plus rapidement

Par conséquent, les camions des fournisseurs peuvent passer très rapidement la frontière, accélérant ainsi les activités du groupe au Texas. Pour les propriétaires de Tesla, cela ne change malheureusement rien, ils ne pourront pas emprunter cette voie spéciale pour passer du Mexique aux États-Unis…

Ivan Rivas, le ministre de l’Économie du Nuevo León, se réjouit de cette initiative : « Ce que nous voulions, c’est une traversée beaucoup plus rapide et efficace ». Il ne ferme pas la porte à la possibilité de créer des voies supplémentaires pour d’autres entreprises à l’avenir. Selon la publication Bloomberg, c’est Elon Musk en personne qui a scellé l’accord avec l’État mexicain.

Ce que l’on ignore, ce sont les détails de l’entente entre Tesla et le Nuevo León. Ce qui est certain, c’est que le constructeur gagne du temps : durant les heures de pointe, un camion doit normalement patienter une vingtaine de minutes pour passer la frontière. Et pour l’État mexicain, c’est aussi tout bénéfice puisqu’il se donne les moyens d’accueillir de nouveaux fournisseurs pour Tesla. Avant 2021, il n’y en avait aucun. « Le Nuevo León est en train de devenir un hub de l’électro-mobilité », déclare Ivan Rivas.

