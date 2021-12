Accident au Mexique : 53 migrants tués dans un accident de camion ! (Video)

Le Guatemala va décréter trois jours de deuil après la mort de 55 migrants clandestins, en majorité Guatémaltèques, dans un accident de camion au Mexique.

Quelque 160 migrants, en majorité des sans-papiers d’Amérique centrale, voyageaient cachés et entassés dans la remorque d’un camion, jeudi, en direction du nord du Mexique, vraisemblablement vers la frontière américaine, quand le véhicule s’est renversé sur l’autoroute près de Tuxtla Gutierrez, la capitale de l’État du Chiapas, frontalier du Guatemala.

L’accident a fait 55 morts et 105 blessés, en majorité du Guatemala mais aussi du Honduras, Mexique, Équateur et République dominicaine, selon les autorités. Traditionnel couloir de passage, le Mexique est confronté cette année à des arrivées records de migrants, venus non seulement du Honduras et du Salvador, mais aussi de Haïti.

Après ce nouveau drame, le président mexicain martèle que les questions migratoires ne peuvent se résoudre par des «mesures coercitives», espérant pousser l’administration Biden à revoir sa politique.

Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a réclamé une «prise de conscience» et une prise en compte «des problèmes de fond» qui sous-tendent les mouvements migratoires vers les Etats-Unis. Le nombre de migrants centro-américains et haïtiens traversant le Mexique vers les Etats-Unis bat tous les records cette année.