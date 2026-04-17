Aeromexico lance un vol direct Monterrey-Paris CDG: le nord du Mexique est maintenant desservi

Aeromexico ouvre un vol direct Monterrey-Paris Charles de Gaulle dès le 13 avril 2026. Trois rotations par semaine en Boeing 787 Dreamliner, plus de 1 500 sièges hebdomadaires et un accès inédit au nord du Mexique sans passer par Mexico City. Pour les voyageurs français, cette liaison change la donne : le Nuevo León, troisième économie du pays, devient accessible en environ 11 heures de vol.

Ce que propose la nouvelle liaison Aeromexico Monterrey Paris

La route Monterrey (MTY) – Paris CDG sera opérée sans escale du 13 avril au 22 octobre 2026, à raison de trois vols par semaine. L’appareil retenu est le Boeing 787 Dreamliner, le long-courrier de référence d’Aeromexico, réputé pour ses cabines pressurisées à plus basse altitude et ses hublots électrochromiques. La durée de vol est estimée à environ 11 heures, comparable aux 12 heures du Paris–Mexico City.

« Cette liaison directe Monterrey-Paris renforce le rôle de l’aéroport de Monterrey en tant que principal hub aérien du nord du Mexique et positionne le Nuevo León comme une porte d’entrée stratégique pour le tourisme, les affaires et l’investissement entre l’Europe et le Mexique », a déclaré Ricardo Dueñas, directeur général d’OMA Aeropuertos, selon le communiqué de Vinci Airports.

Paris constitue déjà le troisième marché européen depuis Monterrey, avec 13 200 passagers en 2024 selon Mexico Business News. Cette nouvelle liaison est la deuxième connexion directe d’Aeromexico vers l’Europe depuis Monterrey, après Madrid. Combinée au lancement du Mexico City–Barcelone le 26 mars 2026, elle porte la hausse de capacité d’Aeromexico vers l’Europe à +11 % cet été.

Monterrey vs Mexico City : pourquoi cette alternative intéresse les Français

Aeromexico opère déjà environ 7 vols directs par semaine entre Paris CDG et Mexico City. Cette nouvelle route n’est pas une concurrence interne, mais une complémentarité géographique. Mexico City reste la porte d’entrée du centre et du sud (Oaxaca, Chiapas, Yucatán). Monterrey, elle, ouvre le nord : la Sierra Madre, le désert et la culture norteña.

Concrètement, ce vol direct supprime l’escale de 3 à 5 heures à Mexico City que les voyageurs devaient jusqu’ici s’imposer pour atteindre le nord du pays. Pour les Français habitués aux vols directs depuis la France, c’est un gain de temps significatif.

Maricarmen Martínez Villarreal, secrétaire au Tourisme du Nuevo León, le reconnaît elle-même : « La connectivité aérienne joue un rôle clé dans le développement du tourisme, en facilitant les échanges entre destinations et en renforçant la présence mondiale du Nuevo León. »

Que découvrir autour de Monterrey : itinéraire pour les voyageurs français

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Le nord du Mexique est le grand oublié des guides francophones. Pourtant, la région autour de Monterrey concentre des sites spectaculaires.

Monterrey même offre un mélange surprenant : le Barrio Antiguo (quartier colonial), le MARCO (musée d’art contemporain réputé), le Parque Fundidora (friche industrielle reconvertie en parc urbain) et le Paseo Santa Lucía, une promenade fluviale de 2,5 km.

À 20 minutes de la ville, le canyon de la Huasteca impressionne avec ses falaises de 300 mètres, ses via ferrata et ses sentiers de randonnée. Situé dans le Parc national Cumbres de Monterrey (réserve de biosphère UNESCO), c’est l’un des sites naturels les plus spectaculaires du nord du Mexique.

Plus loin, à environ 4 heures de route, Real de Catorce vaut le détour. Ce village fantôme minier, perché dans le désert de San Luis Potosí, n’est accessible que par un tunnel de 2,3 km creusé dans la montagne.

Pour les circuits plus ambitieux, les Barrancas del Cobre (canyon du Cuivre), plus grand et plus profond que le Grand Canyon, sont accessibles en train El Chepe depuis Chihuahua. Côté gastronomie, le cabrito (chevreau rôti) est la spécialité emblématique de Monterrey. La meilleure période pour visiter correspond précisément au calendrier de la ligne : avril-mai et septembre-octobre, avant les fortes chaleurs estivales.

Infos pratiques, prix et réservations

Les tarifs n’ont pas encore été officiellement communiqués pour cette route. À titre de comparaison, les vols Paris–Mexico City chez Aeromexico démarrent autour de 450 à 550 euros aller-retour en promotion. Les premiers prix affichés sur aeromexico.com pour la liaison Monterrey-Paris indiquent des tarifs à partir d’environ 17 000 pesos mexicains (soit environ 850 euros) en aller-retour classe économique.

En clair, voici ce qu’il faut retenir :

Période : du 13 avril au 22 octobre 2026 (liaison saisonnière)

: du 13 avril au 22 octobre 2026 (liaison saisonnière) Fréquence : 3 vols par semaine en Boeing 787 Dreamliner

: 3 vols par semaine en Boeing 787 Dreamliner Alliance : Aeromexico est membre de SkyTeam , comme Air France — cumul de miles Flying Blue possible et potentiel partage de code SkyTeam

: Aeromexico est membre de , comme Air France — cumul de miles Flying Blue possible et potentiel partage de code SkyTeam Visa : le Mexique est sans visa pour les ressortissants français (séjour jusqu’à 180 jours)

: le Mexique est sans visa pour les ressortissants français (séjour jusqu’à 180 jours) Réservations : ouvertes sur aeromexico.com

: ouvertes sur aeromexico.com Aéroport : Monterrey International (MTY), exploité par OMA Aeropuertos (groupe Vinci Airports), dessert plus de 60 destinations

Comment rejoindre le nord du Mexique cet été

Cette nouvelle liaison ouvre un pan entier du Mexique aux voyageurs français. Le nord du pays, avec ses canyons, ses villages fantômes et sa culture norteña, constitue un terrain de découverte encore vierge pour le public francophone. Le Mexique figure d’ailleurs parmi les destinations montantes de 2026.

Le Boeing 787 Dreamliner garantit un confort long-courrier sur cette route de 11 heures — un point qui distingue cette liaison de certaines routes transatlantiques opérées en monocouloir. Avec un circuit de 10 à 15 jours combinant Monterrey, la Sierra Madre et le désert, les voyageurs disposent d’un itinéraire complet, loin des foules du Yucatán.

Source – https://ulysse.com/