Mexique : Une fusillade à Teotihuacan fait un mort et six blessés

Panique à Teotihuacán•Avant de se suicider, un homme a tué par balles une Canadienne et blessé quatre personnes sur le site archéologique des pyramides de Teotihuacán, un lieu touristique majeur au Mexique.

La violence endeuille une nouvelle fois le Mexique et touche cette fois le secteur du tourisme. Une fusillade a fait un mort lundi sur le site archéologique des pyramides de Teotihuacán. Avant de se suicider, un homme a tué par balles une Canadienne sur ce lieu touristique majeur du pays.

Quatre autres personnes ont été blessées par arme à feu lors de cette fusillade, a indiqué Cristobal Castañeda, le ministre de la Sécurité de l’Etat de Mexico où se trouvent les pyramides. Il s’agit de deux Colombiens, une Russe et une Canadienne.

Un couteau également retrouvé

Une personne a en outre subi une fracture et une autre une entorse, toutes deux à la suite de chutes, ont indiqué les services publics de santé, qui ont également pris en charge une personne pour une « crise d’anxiété ».

Selon les premières investigations, « il semblerait qu’il s’agisse d’une agression directe », a ajouté Cristobal Castañeda, se refusant à donner davantage de détails ou d’avancer les motivations du tireur. Les autorités fédérales ont trouvé « une arme à feu, une arme blanche (couteau) et des munitions » sur le site, où la police et la Garde nationale sont mobilisées, selon un communiqué du cabinet fédéral de sécurité.

Des scènes de panique

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent l’assaillant tirant des coups de feu intermittents avec un pistolet, à mi-hauteur de la pyramide de la Lune, la seule du site qui peut être gravie par les visiteurs, tandis que des touristes se mettent à l’abri derrière les escaliers en contrebas et que d’autres fuient en courant. « On nous tire dessus, faites attention, envoyez la sécurité », dit une voix dans l’une des vidéos. « Ce qui s’est passé aujourd’hui à Teotihuacán nous attriste profondément », a réagi sur X la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.

Teotihuacán se trouve à environ 50 kilomètres de la capitale, d’où partent chaque jour des excursions pour les touristes nationaux et étrangers. Avec ses pyramides du Soleil et de la Lune et sa Chaussée des morts, Teotihuacán est le plus important monument de la période classique pré-hispanique, à son apogée dans la vallée de Mexico entre le premier et le septième siècle. Entre janvier et juillet 2025, ces pyramides ont été le deuxième site archéologique le plus visité du pays, avec près d’un million de touristes, derrière celui de Chichen Itza.

Source – Agences