Deux agents de la CIA tués dans un accident de la route au Mexique

Deux responsables américains tués dans un accident de la route alors qu’ils revenaient d’une opération visant à détruire un laboratoire clandestin de fabrication de drogue dans une région accidentée du Mexique ce week-end travaillaient pour la CIA, selon un responsable américain et deux autres personnes proches du dossier.

Deux enquêteurs mexicains ont également été tués dans l’accident, qui, selon les autorités mexicaines, s’est produit alors que les agents rentraient d’une opération visant à détruire des laboratoires de drogue appartenant à des groupes criminels.

L’implication de la CIA a été confirmée mardi par un responsable américain et deux personnes ayant connaissance de l’accident. Ils se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter de questions sensibles liées au renseignement. L’identité des deux Américains en tant qu’agents de la CIA avait déjà été révélée par le Washington Post.

La confirmation de l’implication de la CIA intervient après plusieurs jours de contradictions entre les autorités mexicaines et américaines concernant le rôle joué par les responsables américains dans une opération visant à démanteler un laboratoire de drogue dans le nord de l’État de Chihuahua.

Le manque de clarté des autorités a relancé le débat sur l’étendue de l’implication des États-Unis dans les opérations de sécurité mexicaines, à un moment où la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum subit une pression extrême de la part de l’administration du président Donald Trump pour qu’elle sévisse contre les cartels.

L’ambassade des États-Unis a refusé d’identifier qui étaient ces fonctionnaires américains ou pour quelle entité du gouvernement américain ils travaillaient, mais a déclaré que ces fonctionnaires «soutenaient les efforts des autorités de l’État de Chihuahua pour lutter contre les activités des cartels».

Mardi, elle n’a pas commenté les informations selon lesquelles ces fonctionnaires appartenaient à la CIA. La CIA a également refusé de commenter l’identité des Américains tués dans l’accident.

Les responsables mexicains locaux avaient initialement affirmé qu’ils collaboraient avec des responsables américains, avant de revenir sur ces déclarations.

Sheinbaum a déclaré ne rien savoir d’une opération conjointe entre le gouvernement de Chihuahua et les États-Unis, malgré des informations selon lesquelles l’armée mexicaine aurait également participé au raid contre le laboratoire.

Mardi, la présidente a affirmé lors de son point presse matinal qu’elle ne savait pas si ces agents faisaient partie de la CIA, mais elle a admis que les autorités de l’État et les États-Unis « travaillaient ensemble ».

Sheinbaum a déclaré que le cabinet de sécurité n’avait pas été informé de l’opération, et qu’il s’agissait d’une décision du gouvernement de Chihuahua. « Une enquête complète doit être menée par le bureau du procureur général pour déterminer si la Constitution ou la loi sur la sécurité nationale a été violée« , ajoutant que le gouvernement d’un État comme celui de Chihuahua doit avoir l’autorisation du gouvernement fédéral du Mexique pour collaborer avec des entités étrangères

Il s’agit d’une question sensible pour la dirigeante mexicaine, qui doit trouver un équilibre délicat avec l’administration Trump, s’efforçant de maintenir une relation solide pour contrer les menaces d’intervention américaine contre les cartels et les droits de douane, tout en soulignant la souveraineté du Mexique.

La CIA a récemment élargi sa collaboration avec les autorités mexicaines, dans le cadre des efforts de l’administration Trump pour endiguer le trafic de drogues illicites. L’année dernière, Sheinbaum avait déclaré que les vols de surveillance par drone américains au-dessus de son pays étaient effectués à sa demande.

Source – Agences