 (Vidéo) L’exceptionnel hommage de tout un stade à André-Pierre Gignac en fin de carrière

Le stade des Tigres a rendu un vibrant hommage au joueur français qui disputait peut-être à 40 ans son dernier match avec le club mexicain.

Samedi, les Tigres de Monterrey ont balayé le Mazatlan FC 5-1 en championnat mexicain. Une fête qui avait une saveur particulière à l’Estadio Universitario puisque 40.000 spectateurs ont pu rendre un hommage exceptionnel à leur chouchou français André-Pierre Gignac. L’international n’a pas marqué mais il a été célébré comme un héros alors que la retraite approche à grands pas à 40 ans.

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Un hommage géant à la dixième minute

L’attaquant a cédé sa place peu avant l’heure de jeu mais à la 10e minute, il a eu le droit à une formidable célébration dans une enceinte entièrement décorée à son effigie. Immense drapeau français derrière les buts, couleurs mexicaines frappées des initiales «APG» en tribune latérale et tifo le représentant avec le numéro 10 sur le dos avec la mention «Gracias Gignac» : les supporters ont tenu à saluer le buteur qui disputait peut-être son dernier match avec les Tigres, rejoints en 2015.

Un palmarès exceptionnel avec les Tigres

André-Pierre Gignac est devenu en une décennie une légende du club mexicain avec qui il a remporté onze trophées, dont cinq championnats nationaux et une Ligue des champions Concacaf, en 2020. Sous les couleurs des Tigres, Gignac a disputé 439 rencontres et inscrit la bagatelle de 222 buts.

Source – Agences