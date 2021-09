Beatriz Gonzalez, la cheffe mexicaine hyper branchée de Paris!

Mexicaine installée en France depuis une vingtaine d’année, Beatriz Gonzalez dirige deux restaurants à , le Neva et Corretta. Guacamole et ses totopos, ravioles de gambas avec leur sauce aux piquillos, ceviche de Daurade pour l’un, foie gras des Landes poêlé à la crème de maïs au basilic, lotte rôtie à la Cecina pour l’autre, les menus sont gastronomiques mais la carte est brève, ce qui en général est très bon signe.

Si vous parlez d’été à Beatriz Gonzalez, cette cheffe originaire de l’île mexicaine de Cozumel, pense tout de suite à son enfance, mais pas seulement. « Au Mexique, c’est tout le temps l’été, surtout d’où je viens, en face de Cancun et Tulum. Et en France, l’été c’est la vie en terrasse. »

Le rythme du mois d’août n’a en effet rien à voir à Paris avec le reste de l’année. Du coup, Beatriz ferme son restaurant durant ce mois, mais elle est déjà en train de préparer la rentrée. « C’est la reprise, tout le monde s’est reposé, on a fait la nouvelle carte avec mes équipes, et c’est fantastique« .

Les agrumes, qui viendront un peu plus tard dans la saison, sont le produit fétiche de Beatriz Gonzalez. Même si elle consacre son petit-déjeuner à du salé, avec les fameux haricots noirs mexicains. D’ailleurs, pour une idée recette d’été, Beatriz Gonzalez a choisi un produit qui s’en rapproche, le Coco de Saint-Paul.

Beatriz Gonzalez a grandi dans les deux restaurants de ses parents sur l’île de Cozumel au Mexique. À 18 ans, elle rejoint la France pour intégrer le très prestigieux Institut Paul Bocuse et tombe en amour pour la gastronomie française.

Après être Passée par les plus belle maisons françaises ( Orsi **, Sanderens ***, La grande Cascade* ) elle décide d’ouvrir un premier restaurant, Neva Cuisine, avec son mari Matthieu Marcant qui dirige la salle et choisi les vins. Forte du succès de sa cuisine haute en couleur et moderne, elle décide de répéter l’expérience avec Coretta.

Depuis sept ans, la cheffe et ses équipes cuisinent pour vous avec la même passion et une créativité toujours renouvelée.