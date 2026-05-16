Bicentenaire des relations diplomatiques France-Mexique 2026 – Video

La France et le Mexique ont célébré ensemble le Bicentenaire de leurs relations diplomatiques en 2026 à l’occasion d’un événement qui s’est tenu le 14 mai 2026 au Ministère des Relations Extérieures à Mexico, avec la participation du Ministre des Relations Extérieures du Mexique, M. Roberto Velasco Álvarez. A cette occasion, le Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, M. Jean-Noël Barrot, a souligné dans un message adressé à son homologue, l’importance du partenariat stratégique entre les deux pays.

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L’événement au Ministère des relations extérieures a réuni des représentants du gouvernement mexicain, les ambassadrices de France au Mexique et du Mexique en France, de nombreuses personnalités et acteurs de la relation bilatérale, ainsi que des représentants du corps diplomatique, pour célébrer collectivement ces 200 ans d’amitié. Les intervenants se sont félicités de la tenue de nombreux événements culturels, économiques, scientifiques et éducatifs dans les deux pays, mettant en valeur la vitalité des liens qui unissent nos deux nations.

En conformité avec la déclaration conjointe des deux présidents, les deux pays ont adopté ce 14 mai 2026 le plan d’action bilatéral modernisé pour le partenariat stratégique. Ce document réaffirme les priorités communes notamment en matières politique, économique, culturelle éducative, scientifique, environnementale et sécuritaire. Dans ce cadre, de nombreux accords bilatéraux renforçant les coopérations dans ces domaines ont été signés ces derniers mois.

La france sera le pays Invité d’honneur de la 54e édition du Festival Internacional Cervantino (FIC) de Guanajuato en octobre 2026.

De nombreux artistes et institutions culturelles françaises se produiront et dialogueront avec leurs partenaires mexicains, à Mexico et dans plusieurs villes d’Etats fédérés du Mexique. Une Semaine économique de France sera également organisée au mois d’octobre pour promouvoir les échanges et l’innovation entre les deux pays.

Sources – Ambassade de France – Divers

INFOS ET PROGRAMMATION CONNUE – LE PROGRAMME COMPLET SERA ANNONCÉ LE 14 JUILLET

Pour suivre l’évolution de la programmation en temps réel et s’inscrire aux activités, l’Ambassade du Mexique en France a mis en ligne une plateforme numérique dédiée à l’agenda du Bicentenaire.

Plataforma Oficial del Bicentenario: El portal interactivo centralizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores es la Plataforma Bicentenario México-Francia. Allí puedes buscar eventos por fecha, nombre o sede.

Embajada de Francia en México: La sección de Cooperación Cultural de Francia en México detalla los principales proyectos artísticos, cinematográficos y patrimoniales que forman parte de la agenda.

Redes Sociales Oficiales: La Embajada de México en Francia comparte actualizaciones continuas, videos informativos de la agenda y convocatorias académicas utilizando la etiqueta oficial

🎨 Événements culturels majeurs

Grand Festival culturel franco-mexicain : Prévu à l’ automne 2026 , ce festival d’envergure nationale accueillera de nombreux artistes et institutions culturelles de premier plan. Les représentations et dialogues se tiendront à Mexico ainsi que dans plusieurs États de la fédération.

: Prévu à l’ , ce festival d’envergure nationale accueillera de nombreux artistes et institutions culturelles de premier plan. Les représentations et dialogues se tiendront à Mexico ainsi que dans plusieurs États de la fédération. Tournée de la Comédie-Française : La célèbre institution théâtrale française effectuera une présence exceptionnelle au Mexique au cours de l’année.

: La célèbre institution théâtrale française effectuera une présence exceptionnelle au Mexique au cours de l’année. Exposition itinérante « Amoxtli » : L’Institut culturel du Mexique à Paris présente une programmation dédiée aux codex, mémoires et au patrimoine vivant.

: L’Institut culturel du Mexique à Paris présente une programmation dédiée aux codex, mémoires et au patrimoine vivant. Festivals de cinéma et musique : Des projections spéciales de courts-métrages d’animation, des collaborations avec le Festival CinéLatino de Toulouse, ainsi que des événements comme le Festival de la Femme mariachi en Europe rythment l’année.

💼 Rencontres économiques et touristiques

Semaine économique de la France : Organisée en octobre 2026 , elle servira de vitrine pour promouvoir l’innovation, l’entrepreneuriat et stimuler les investissements bilatéraux.

: Organisée en , elle servira de vitrine pour promouvoir l’innovation, l’entrepreneuriat et stimuler les investissements bilatéraux. Workshop France-Mexique 2026 : Mené par Atout France, cet événement phare de promotion touristique aura lieu les 12 et 13 novembre 2026 à Mexico , avant de se prolonger le 14 novembre 2026 à Monterrey . Il réunira les professionnels du voyage, de la gastronomie et de la presse.

: Mené par Atout France, cet événement phare de promotion touristique aura lieu les , avant de se prolonger le . Il réunira les professionnels du voyage, de la gastronomie et de la presse. Agenda business de la CCI : La CCI France Mexique déploie un calendrier renforcé de rencontres d’affaires B2B et d’initiatives de réseautage tout au long de l’année.

🎓 Coopération universitaire et scientifique