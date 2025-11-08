Emmanuel Macron Llega a México: ¿Cuál es Su Agenda ?

La madrugada de este viernes aterrizó en México el avión en el que viajó el presidente francés Emmanuel Macron. El mandatario tendrá una reunión con Claudia Sheinbaum este 7 de noviembre.

Macron que arribó a las 00:50 horas, acompañado por una comitiva de funcionarios, fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en la Base Aérea Militar No.19 de la Ciudad de México.

Emmanuel Macron llegó a México en un vuelo proveniente de Brasil. El mandatario francés se reunirá en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum, quien anticipó que pedirá a su homólogo la devolución de códices.

El presidente de Francia participó en la Conferencia de las Partes (llamada informalmente COP30) que se lleva a cabo en la ciudad de Belém, en Brasil. La cumbre climática auspiciada por la ONU convocó a más de 50 líderes mundiales en la antesala de la COP30, así como a los representantes de 143 países.

Durante la COP30, Macron anunció que su país aportaría 500 millones de euros para preservar la selva amazónica en Brasil, así como en la Guayana francesa. Tras esta participación, el presidente francés se dirigió a México.

En la reunión se tiene previsto que participe buena parte del gabinete de Claudia Sheinbaum. Entre los convocados están los secretarios de Relaciones Exteriores, Economía, Cultura, Hacienda, el INAH, así como Blanca Jiménez, embajadora de México en Francia.

El gobierno de México ha revelado que durante esta reunión se pedirá a Francia el regreso del Códice Azcatitlán. Elaborado después de la Conquista, entre los siglos XVI y XVII, este manuscrito narra el mito de la tierra prometida para los tenochcas, la fundación de Tenochtitlán, así como la llegada de los españoles.

Otro de los reclamos que tiene México a Francia es la restitución del Códice Borbónico. No obstante, su regreso no será tratado en la visita de Macron, sino de forma paralela.

Pero estos no serán los únicos temas que tratará Claudia Sheinbaum durante la visita de Macron. La mandataria señaló que también se acordará la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea.

Fuente – Agencias