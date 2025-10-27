Fórmula 1: Victoria de Lando Norris en GP de México

Lando Norris ganó de punta a punta el Gran Premio de la Ciudad de México, y lo hizo de una manera sobresaliente, dominando en todos los aspectos de la carrera. Sin embargo, al público mexicano no le gustó.

Mientras que Charles Leclerc, segundo, y Max Verstappen, tercero, fueron aclamados por el público mexicano, Lando Norris fue fuertemente abucheado en el Estadio GNP, lugar donde se dispone el pódium del GP de Mexico, desde que la carrera regreso en 2015.

Norris, por su parte, se lo tomó con calma y cuando firmó la botella de ganador, lo hizo con una inscripción de “Viva México”.

Con este triunfo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Lando Norris se pone líder por un punto de ventaja sobre Oscar Piastri, su compañero de equipo en McLaren, en el campeonato de pilotos. McLaren ya es el equipo campeón de 2025, luego de una primera parte de torneo muy dominante.

La siguiente carrera será en quince días en Sao Paulo, Brasil, donde además del gran premio se disputa el sábado una carrera sprint que reparte puntos. Luego van a Las Vegas y después Catar, donde también hay puntos extras por la sprint. El campeonato se cierra en Abu Dabi y tal parece que será cerrado entre los dos McLaren, con Verstappen acechándolos por si comenten algún error.

Clasificación del Gran Premio de Ciudad de México

.1. Lando Norris GBR McLaren 1h37:58,574

.2. Charles Leclerc MON Ferrari a 30,324

.3. Max Verstappen NED Red Bull 31,049

.4. Oliver Bearman GBR Haas 40,955

.5. Oscar Piastri AUS McLaren 42,065

.6. Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 47,837

.7. George Russell GBR Mercedes 50,287

.8. Lewis Hamilton GBR Ferrari 56,446