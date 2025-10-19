Retenez la date: dimanche 9 novembre, posada française et lancement de l’association Guadalajara accueil✨

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre première posada de la communauté française de Guadalajara et ses environs. L’idée est de réunir tous les amoureux de notre pays (francophones ou amoureux 🇲🇽 de la France) lors du lancement de « Guadalajara Accueil », une association à but non lucratif visant a aider les nouveaux arrivants mais aussi à réunir ceux qui souhaitent élargir leur cercle de connaissances et participer a des projets culturels, ludiques🥏 ou sportifs🏓.

Nous vous attendons nombreux pour soutenir ce projet proposé par le Consul général de France Mr Vincent Perrin qui sera présent lors de l’évènement.

Faisons ensemble, participants et volontaires que notre communauté s’harmonise!

Merci de réserver votre place avant le 3 novembre en réalisant un virement (ajouter SVP votre nom comme reference dans l’ordre de transfert et le confirmer au WhatsApp correspondant):

➡ HSBC, Arnaud Bozonnet, CLABE 021320062954339757 (WhatsApp ‪+52 333 44 53 444‬)

ou

➡BANORTE, Francois Marcel Andre Gouverneur CLABE 072320012795061856 o SWIFT MENOMXMTXXX (WhatsApp ‪+52 333 062 6360‬)