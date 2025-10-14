Éléonore Caroit ministre des Français de l’étranger, Roland Lescure reconduit à Bercy!

Sébastien Lecornu, Premier ministre pour la deuxième fois, en quelques jours, a rendu sa copie ce dimanche 12 octobre au soir. Parmi les noms des ministres, deux figures bien connues des Français de l’étranger : Roland Lescure et Éleonore Caroit.

Éléonore Caroit est élue députée de la deuxième circonscription des Français établis hors de France en 2022, réélue lors d’élections législatives partielles en 2023 et lors des élections législatives anticipées de 2024.

La parlementaire a rejoint le deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu en tant que ministre déléguée chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger. Elle remplace Laurent Saint Martin et reste en revanche sous la responsabilité de Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.