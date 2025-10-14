VIDÉO – Juliette Binoche, invitée d’honneur du Festival International de Cinéma de Morelia (FICM)

A 300 km à l’ouest de Mexico, Juliette Binoche a eu l’honneur d’être récompensée pour l’ensemble de sa carrière au Festival de Morelia et a reçu la médaille de la cinémathèque de l’Université nationale autonome du Mexique .

« Nous sommes très fiers et honorés de sa visite. C’est la première fois qu’elle vient à un festival de cinéma au Mexique« , a souligné Daniela Michel, directrice générale de l’événement. Et pour cette grande première, l’actrice française de 50 ans a su conquérir le cœur du public mexicain et présenter son film « In-I in Motion (2025)

Le festival de Morelia, se déroulera du 17 au 26 octobre

Actuellement à l’affiche de Sils Maria de Olivier Assayas avec Kristen Stewart et Chloe Moretz, Juliette Binoche prépare une année 2025 cinématographiquement riche : elle est actuellement en tournage de Godzilla (le reboot à succès du fameux monstre japonais radioactif et géant), elle sera Maria Segovia dans « The 33 » de Patricia Riggen avec Antonio Banderas, elle s’illustrera dans « Nobody Wants The Night« , tournera avec Lou de Laâge dans « L’attesa » (The Wait) et enfin elle retrouvera Kristen Stewart dans la comédie « The Big Shoe » de Steven Shainberg.

