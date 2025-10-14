VIDÉO – Les pluies torrentielles au Mexique font au moins 41 morts. L’état de Veracruz particulièrement touché.

Au moins 41 personnes ont péri dans une série d’inondations, de coulées de boue et de glissements de terrain provoquée depuis le 9 octobre par des pluies torrentielles dans l’est et le centre du Mexique, selon le dernier bilan annoncé le 11 octobre par le gouvernement fédéral. La quasi-totalité des États du pays ont été touchés alors que point la menace de plusieurs tempêtes tropicales.

Au moins 117 municipalités du Mexique sont affectées dans les États de Puebla, Hidalgo, Queretaro et Veracruz, selon les autorités. La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a ordonné le déploiement de 10.000 militaires pour participer aux opérations de secours.

Des pluies intenses s’abattent depuis le milieu de la semaine dans presque tout le Mexique, provoquant des débordements de rivières, des inondations de villages entiers, des glissements de terrain, l’effondrement de routes et de ponts ainsi que des coupures de courant et des télécommunications.

Plus de 35.000 habitations ont été endommagées, principalement en raison des crues des rivières qui ont forcé des familles entières à abandonner leurs foyers. Des abris ont été ouverts pour les personnes déplacées.

L’état de Veracruz particulièrement touché

Dans l’Etat de Veracruz, des dizaines d’enseignants ont lancé un appel sur les réseaux sociaux pour demander à être évacués par voie aérienne de la communauté de Xoxocapa, la route d’accès étant impraticable, l’électricité étant coupée et les vivres se faisant rares.

Dans ce même Etat, qui compte les fleuves les plus puissants du pays, les médias locaux ont montré des images de familles entières perchées sur le toit de leurs maisons pour échapper aux débordements des cours d’eau.

