Infos économiques de la semaine – Le Mexique suspend temporairement la hausse prévue des droits de douane sur les produits chinois..

Le gouvernement mexicain a annoncé jeudi qu’il reportait l’adoption de sa proposition visant à augmenter les droits de douane jusqu’à 50 % sur près de 1 500 produits importés, principalement en provenance de Chine et d’autres pays asiatiques, le temps de mener des discussions diplomatiques avec les partenaires concernés.

La présidente Claudia Sheinbaum a indiqué que le Congrès mexicain suspendrait le vote sur cette mesure afin de permettre un dialogue bilatéral avant toute décision définitive. « Nous allons discuter avec nos partenaires, en particulier la Chine, avant de légiférer », a-t-elle déclaré.

Présentée début septembre, la proposition visait à protéger l’industrie nationale dans des secteurs stratégiques tels que l’automobile, les textiles, les plastiques et l’acier, en imposant des droits de douane pouvant atteindre 50 %. Mais cette initiative a rapidement suscité l’inquiétude de Pékin, qui a averti qu’elle prendrait « toutes les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts commerciaux ».

Les observateurs estiment que ce projet, soutenu par le parti au pouvoir Morena, pourrait aussi être interprété comme un geste politique envers Washington et le président américain Donald Trump, qui réclame depuis plusieurs mois un rééquilibrage des échanges avec la Chine et ses partenaires régionaux.

Toute modification du plan tarifaire pourrait désormais retarder l’adoption du budget 2026 du Mexique, qui dépend en partie des recettes douanières prévues. Les discussions à venir devraient déterminer si le gouvernement maintient sa ligne protectionniste ou opte pour un compromis plus modéré afin d’éviter une escalade commerciale avec Pékin.

Source – https://entrevue.fr/

La Banque du Mexique envisage de nouvelles baisses de son taux directeur

La Banque du Mexique a annoncé qu’elle examinerait la possibilité de procéder à de nouvelles baisses de son taux directeur, selon le compte rendu de la réunion de la banque centrale publié jeudi.

Le mois dernier, Banxico, nom sous lequel est connue la banque centrale, a réduit son taux d’intérêt de référence à 7,5 %, soit son niveau le plus bas depuis mai 2022.

Le conseil d’administration, composé de cinq membres, a indiqué avoir pris en compte le comportement du taux de change, la faiblesse de l’activité économique, ainsi que l’impact potentiel des évolutions des politiques commerciales à l’échelle mondiale.

CIBanco perd sa licence d’exploitation au Mexique sur fond d’inquiétudes américaines concernant le blanchiment d’argent

Investing.com — Les autorités mexicaines ont révoqué la licence d’exploitation de CIBanco et ont commencé à liquider les actifs de la banque, a annoncé vendredi l’agence mexicaine de protection de l’épargne bancaire IPAB.

Cette décision intervient après que les États-Unis ont accusé l’institution financière de potentielles pratiques de blanchiment d’argent.

Le Trésor américain a pris des mesures contre CIBanco fin juin, interdisant certaines transactions avec la banque et deux autres institutions financières basées au Mexique dans le cadre de sanctions liées au fentanyl.

L’IPAB supervise désormais le processus de liquidation des actifs de CIBanco suite à la révocation de sa licence.