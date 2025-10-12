Du 10 au 12/10 : alerte tempête tropicale (Raymond) sur l’Ouest du Mexique

La tempête tropicale Raymond s’est formée au large de la côte ouest du Mexique. Raymond se trouvait à environ 155 kilomètres au sud-sud-est de Zihuatanejo, au Mexique. Il avait des vents maximums soutenus de 75 km/h et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à 24 km/h) ont indiqué les prévisionnistes.

Le système devrait conservé son intensité de tempête tropicale en longeant la côte Pacifique du Mexique jusqu’à son atterrissage le 12 octobre sur la pointe sud de la péninsule de Baja.

Source – https://www.catnat.net/