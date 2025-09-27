Le rapport sur la situation des Français établis hors de France

Comme chaque année, le gouvernement a publié en juillet dernier son rapport sur la situation des Français établis hors de France. Cette édition, présentée par Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé des Français de l’étranger, fait un état des lieux de leur présence et de leur action dans le monde ainsi que des dispositifs mis en place par les institutions pour les accompagner. Retour sur quelques points du rapport.

La population des Français de l’étranger en 2024

Une population toujours en croissance

Au 31/12/2024, on comptait 1 754 666 Français inscrits au registre des Français de l’étranger, soit une progression de 3,5% par rapport à 2023. La dynamique post covid est désormais installée même si le plus haut historique en 2017 (1 821 519) n’est pas encore atteint.

Il est à noter que la population des Français de l’étranger a quasiment doublé en 30 ans passant de 900 000 en 1995 à 1 754 666 en 2024.

Où sont les Français de l’étranger en 2024

Les pays qui gagnent ou perdent des Français de l’étranger

En 2024, on note une augmentation du nombre des Français de l’étranger dans 109 pays dont trois se distinguent particulièrement : le Brésil (+13,07%), les Pays Bas (+12,68%) et le Canada (+ 9,54% ).

Inversement, 52 pays ont connu une baisse du nombre de Français de l’étranger, particulièrement significative pour le Burkina Faso (- 38,32%), le Mali (-12,98%) et le Niger (- 12,18%) confrontés à un contexte instable.

L’Europe de l’Ouest toujours en tête

L’Europe de l’Ouest est toujours la région du monde qui accueille le plus de Français (47,22%) suivie par l’Amérique. Les cinq premiers pays d’accueil font logiquement partie de ces deux régions du monde : une population de 172 313 Français pour la Suisse (soit presque 10% de la population des Français de l’étranger), de 159 981 pour les Etats-Unis, de 141 593 pour le Royaume-Uni, de 123 781 pour la Belgique, de 119 356 pour le Canada.

Qui sont les Français de l’étranger en 2024

Les Français de l’étranger peuvent revendiquer une quasi parité, les femmes représentant 49,8% de la population.

30% sont des binationaux, cumulant nationalité de leur pays de résidence et nationalité française.

La durée de séjour des Français à l’étranger tend à s’allonger, 5 ans au moins dans le pays de résidence.

S’agissant de la répartition par classe d’âge, les moins de 18 ans sont particulièrement représentés (25% à l’étranger contre 21% en France) et les plus de 60 ans le sont toujours beaucoup moins (15% à l’étranger contre 25% en France).

Transformation des services pour les Français de l’étranger : quelques dispositifs qui ont vu le jour en 2024/2025

L’expérimentation de renouvellement du passeport sans comparution personnelle

Afin de simplifier les démarches administratives pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont loin des consulats, le renouvellement des passeports à distance a été testé pour les résidents du Canada et du Portugal. Un dispositif qui combine une procédure de télérendez-vous et un système de télépaiement sécurisés. Cette expérimentation va être prolongée pendant deux ans sur les mêmes zones géographiques et étendue à deux nouveaux pays, l’Espagne et l’Australie.

Lancement de l’application « Mon certificat de vie »

Chaque année, les pensionnés du système de retraite français résidant à l’étranger doivent fournir à leurs caisses de retraite un certificat de vie pour prouver leur existence et avoir l’assurance de percevoir leurs pensions. L’Union Retraite – qui pilote la mutualisation des certificats de vie – a mis en place avec le soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères des dispositifs pour faciliter la démarche des usagers. En septembre 2024, l’Union Retraite a notamment lancé son appli de laquelle l’usager peut générer son certificat de vie sans se déplacer.

Le vote par internet

A l’occasion des élections législatives anticipées en juin 2024, il a été proposé aux Français de l’étranger de voter à l’urne ou par procuration, ou – pour la première fois – par internet. Pour ces élections, le taux de participation a atteint 36,55% au 1er tour (contre 22,51% en 2022) dont 72, 58% de votes par internet, et 37,69% au 2e tour ( contre 24,77% en 2022) dont 77,65% de votes par internet.

Transfert de compétence et dématérialisation pour les procédures d’apostille et de légalisation

Utilisées pour authentifier des documents officiels lors de procédures administratives à l’étranger, les apostilles et les légalisations – autrefois délivrées respectivement par les parquets généraux et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères – sont désormais prises en charge par les notaires. Dans le cadre de cette réforme, les documents seront délivrés sous format électronique.

Pour lire l’intégralité du rapport de l’administration consulaire, c’est ici.

Un dossier partagé par https://ufe.org/