Visite de Mark Carney: renforcer le T-MEC même sans Trump

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le Premier ministre canadien Mark Carney ont annoncé jeudi un « plan d’action très important » pour « compléter » le traité de libre-échange d’Amérique du Nord, même sans les Etats-Unis.

Les deux pays se sont engagés à « se coordonner étroitement à mesure qu’avancent les préparatifs pour la prochaine révision de l’accord Canada, Etats-Unis, Mexique ». « Je suis convaincu que ce plan d’action renforce l’accord commercial entre les trois pays d’Amérique du Nord (…) Le Mexique et le Canada continueront d’avancer ensemble », a déclaré la présidente mexicaine lors de la conférence conjointe, souhaitant au passage une relation « plus dynamique et équilibrée » entre le Mexique et le Canada.

« Nous avons un plan d’action qui complète l’AEUMC (Accord Etats-Unis, Mexique et Canada), et nous sommes convaincus que nous pouvons trouver ou faire certains ajustements pour renforcer la compétitivité de cette région », a ajouté le Premier ministre canadien en visite à Mexico pour renforcer les liens bilatéraux.

Le rapprochement Mexique/Canada intervient à quelques mois de la révision du traité de libre-échange en 2026. « Il y a eu la question des droits de douanes », a aussi rappelé la présidente mexicaine. Allusion aux guerres commerciales lancées par le président américain Donald Trump. Les menaces douanières n’ont pas épargné ses deux voisins et partenaires du traité. Washington leur a imposé comme aux autres pays un relèvement des droits de douane sur l’automobile et l’acier. Dans ce contexte, le Mexique et le Canada se posent en meilleurs défenseurs du traité de libre-échange face à Washington. « La meilleure façon d’être compétitif consiste à renforcer le traité (…) je suis persuadée que le traité va perdurer », a insisté Mme Sheinbaum. « Nous sommes plus forts ensemble », a ajouté son invité canadien.

Intensifier le commerce bilatéral et renforcer la zone de libre-échange d’Amérique du Nord, même sans les Etats-Unis voire contre la volonté de Donald Trump. Tel a donc été le sens de la visite à Mexico du Premier ministre canadien Mark Carney ce jeudi. Les deux pays envisagent même de contourner ponctuellement les Etats-Unis pour renforcer leurs échanges commerciaux. « L’idée est de renforcer le commerce portuaire entre le Canada et le Mexique sur les deux océans », a ainsi glissé jeudi matin la présidente Claudia Sheinbaum. « Le nouveau gouvernement du Canada est en train de diversifier et de renforcer ses relations commerciales avec des partenaires fiables pour créer des postes de travail bien rémunérés, faire croître notre industrie, assurer de nouveaux marchés et construire de nouvelles chaînes d’approvisionnement plus solides », précise pour sa part le cabinet du Premier ministre canadien.

« Partenaires fiables, partenaire imprévisible »

Des partenaires fiables…Il est évident que le Canada se rapproche du Mexique depuis que Donald Trump menace les règles du libre-échange au sein même du traité qui unit les trois pays. Mark Carney avait invité Claudia Sheinbaum au G7 à Kananaskis, en Alberta en juin. Sa visite à Mexico avait été précédée par celle des ministres canadiens des Affaires étrangères et des Finances, Anita Anand et François-Philippe Champagne. « Alors que les Etats-Unis sont devenus un partenaire imprévisible, le Canada est entré dans des discussions commerciales directes avec le Mexique », soulignent les experts de l’université de Carleton. Ce qui représente une petite révolution pour les Canadiens, plus proches des Etats-Unis, du Royaume Uni et de la France. « Il y a une réticence historique du Canada à s’engager sérieusement avec le Mexique », observait la professeure de Sciences politiques Laura Macdonald interrogée par CBC News. « Et les deux pays ont tendance à échouer quand ils tentent de travailler ensemble ».

« Le commerce et l’investissement du Canada avec le Mexique est en train de croître de manière constante, avec près de 56 milliards de dollars d’échanges bilatéraux de marchandises l’année dernière », d’après Ottawa. Le Canada est le deuxième client et le septième fournisseur du Mexique, loin derrière les Etats-Unis. Très loin: rien qu’au premier semestre, les exportations mexicaines vers les Etats-Unis ont atteint 264 milliards de dollars, en hausse de 6,2% malgré les droits de douane sectoriels. « Elles semblent avoir été stimulées par un phénomène d’anticipation de l’entrée en vigueur de nouvelles taxes », d’après une note du Trésor français.

