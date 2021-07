JO 2020 – Football – La France perd 4-1 face au Mexique ! Vidéo

Pour son premier match de groupe aux JO 2021 de Tokyo, l’équipe de France s’incline 4-1 face au Mexique. Un score lourd mais logique au vu des prestations des deux équipes.

Déception pour l’équipe de France de football face au Mexique, pour le premier match des JO de Tokyo. A la peine en 1re période, les Bleus ont encaissé deux but coup sur coup dès la sortie des vestiaires, avant de réduire l’écart grâce à un penalty de Gignac. Mais le Mexique à mis le coup de grâce, en deux temps, dans les 10 dernières minutes. Le résumé du match…

La première mi-temps était quasi-équilibrée avec des meilleures intentions mexicaines : le sauvetage de Sagnan sur la frappe de Vega (17e), la frappe de Lainez (19e) et de Cordova (38e). Les Français avaient réagi avec Gignac (28e) et Nordin (30e). 0-0 à la mi-temps, les Français pouvaient gommer leurs erreurs en seconde période.

Cela n’a pas été le cas avec l’ouverture du score d’Alexis Vega (47e) et le deuxième but de Sebastian Cordova (55e). Les pertes de balle et les mauvaises relances tricolores ont entrainé les buts mexicains, l’attaque française n’a pas non plus été inspiré en réussite dans ce match. André-Pierre Gignac a pourtant relancé les Bleus sur pénalty (69e) après une faute mexicaine sur Kolo Muani.

Dominés dans tous les secteurs, les Bleus n’ont pas réussi à trouver leurs repères et ont été à la peine en défense et physiquement. Ils ont fini par être punis par les entrants mexicains avec les buts d’Uriel Antuna (80e) et d’Eduardo Aguirre (90+1). 4-1 pour le Mexique à la fin du match.

Le sélectionneur de l’équipe de France olympique, Sylvain Ripoll, est revenu sur la défaite des Bleus face au Mexique. Il a reconnu la supériorité des Mexicains sur le terrain et est tourné vers le prochain match. « On est évidemment déçus du résultat mais aussi du contenu. On aurait aimé jouer un match plus équilibré. Mais il aurait pour ça fallu être bien meilleurs et on doit reconnaître la qualité de cette équipe mexicaine.

