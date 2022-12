Journalisme au Mexique – Ciro Gómez Leyva cible d’un attentat ! (Video)

Le journaliste mexicain Ciro Gómez Leyva, l’un des plus connus à la radio et à la télévision dans le pays, a annoncé vendredi avoir été la cible d’une attaque par balles dont il a réchappé sain et sauf. Le président du Mexique lui a exprimé sa « solidarité » après l’avoir critiqué deux jours auparavant.

« A 23H10 (05H10 GMT vendredi) à 200 mètres de chez moi, deux personnes sur une moto m’ont tiré dessus, avec apparemment une claire intention de me tuer », a tweeté le journaliste. « Le blindage de mon véhicule que je conduisais m’a sauvé et j’ai informé les autorités », a ajouté M. Gómez Leyva en publiant des images des impacts de balles sur le pare-brise, l’une des vitres et la carrosserie.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a condamné vendredi une tentative apparente d’assassinat d’un présentateur de nouvelles bien connu et critique du président, qui a déclaré que des assaillants avaient ouvert le feu sur lui alors qu’il conduisait sa voiture.

Lopez Obrador, qui a maintes fois fustigé Gomez et d’autres journalistes éminents qui critiquent ses politiques, a ouvert sa conférence quotidienne du matin en dénonçant l’attaque.

« C’est un journaliste, un être humain, mais c’est aussi un leader de l’opinion publique. Blesser une figure comme Ciro crée beaucoup d’instabilité politique », a déclaré Lopez Obrador.

Mercredi, Gomez a été pointé du doigt lors d’une section régulière de la conférence de presse consacrée à l’identification de ce que Lopez Obrador appelle les « mensonges de la semaine » des médias.

« Imaginez que vous n’écoutiez que Ciro, Loret de Mola ou Sarmiento », a déclaré Lopez Obrador, le nommant ainsi que d’autres journalistes de premier plan. « C’est même mauvais pour votre santé, je veux dire que si vous les écoutez beaucoup, vous pourriez même développer une tumeur au cerveau. »

Le Mexique est le pays le plus dangereux au monde pour les journalistes, selon un rapport publié mercredi par l’organisation de surveillance des médias Reporters sans frontières.

Le rapport a recensé 11 assassinats de professionnels des médias cette année, bien que d’autres groupes aient documenté un nombre plus élevé.

