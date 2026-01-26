La Semaine culturelle marocaine s’ouvre au Mexique sous le signe du patrimoine

La deuxième édition de la Semaine culturelle marocaine au Mexique a été officiellement lancée vendredi 23 janvier, dans la capitale, Mexico. Infos: https://www.facebook.com/EmbMarMex/

Une cérémonie d’ouverture haute en couleurs, célébrant la richesse et la diversité du patrimoine culturel du Royaume.

Une cérémonie d’ouverture aux accents du Maroc

Organisée jusqu’au 31 janvier par l’ambassade du Maroc à Mexico, en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, ainsi que la Chambre de l’artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra, cette manifestation culturelle a réuni des personnalités issues des milieux de la culture, de l’art, de la diplomatie et du sport, aux côtés de membres de la communauté marocaine établie au Mexique.

La soirée inaugurale a été rythmée par des prestations du groupe folklorique Aabidat Rma, un défilé de caftans marocains, ainsi que des expositions dédiées à l’artisanat, à la gastronomie et au zellige, illustrant la profondeur et la diversité des expressions artistiques marocaines.

La culture comme levier de rapprochement entre les peuples

Dans une déclaration à la MAP, l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, a souligné que cette deuxième édition s’inscrit dans la dynamique que connaît le Royaume aux plans culturel, sportif et diplomatique, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il a précisé que l’objectif de cette Semaine culturelle est de promouvoir la richesse de la culture marocaine tout en mettant en lumière les similitudes avec la culture mexicaine, notamment dans les domaines de la gastronomie, du folklore et de l’artisanat, afin de renforcer le rapprochement culturel entre les deux pays.

L’artisanat marocain à l’honneur

Pour sa part, le président de la Chambre de l’artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra, Abderrahim Zemzami, a indiqué que la participation d’artisans marocains vise à faire connaître la diversité et la qualité des produits artisanaux du Royaume, d’autant plus que le programme prévoit des déplacements dans plusieurs régions mexicaines. Il a également rappelé que cette participation inclut des expositions du caftan marocain, récemment inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, consacrant les efforts continus du Maroc pour la sauvegarde et la valorisation de son héritage culturel.

Un programme itinérant à travers le Mexique

La première phase de la Semaine culturelle, qui se déroule à Mexico, propose des démonstrations de gastronomie marocaine, des soirées de musique folklorique et de musique classique marocaine, des expositions photographiques mettant en valeur la civilisation marocaine, ainsi que des défilés de caftans et des expositions artisanales.

À partir du 26 janvier, l’événement se poursuivra dans l’État de Tabasco, au sud-est du pays, avec une série d’activités culturelles et artistiques prévues au Centre culturel de Villahermosa.

Le Maroc invité d’honneur d’un grand festival mexicain

Dans sa phase finale, la Semaine culturelle marocaine fera escale dans l’État de Sonora, au nord-ouest du Mexique, où le Royaume participera en tant qu’invité d’honneur au Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), l’un des plus importants rendez-vous culturels du pays. Des spectacles artistiques et culturels mettront en avant l’originalité de la culture marocaine à travers la musique, la gastronomie, l’artisanat et les costumes traditionnels.

Une clôture symbole d’un partenariat culturel solide

La Semaine culturelle marocaine s’achèvera par la cérémonie de clôture du Festival Alfonso Ortiz Tirado, consacrant la solidité des relations culturelles entre le Maroc et le Mexique et confirmant le rôle central de la culture comme vecteur de dialogue, de rapprochement et de compréhension mutuelle entre les peuples.

Source – https://www.lecourrierdelatlas.com/