Tourisme – Le FITUR Madrid reçoit le Mexique comme pays invité d’honneur

Madrid devient une fois de plus le point central du tourisme mondial en accueillant le Salon international du tourisme (FITUR) du 21-25 janvier 2026. Lors de sa 46e édition, FITUR renforce sa position en tant que principale plateforme du secteur, soulignant à la fois sa portée internationale et son engagement en faveur de la connaissance en tant que moteur de la transformation de l’industrie.

Pour visiter le Mexique en Video rendez-vous sur le site www.tourimex.com

Le Mexique sera le Pays partenaire de FITUR 2026, avec une présence importante à la Foire à un moment où son secteur touristique a augmenté de 13,9% entre janvier et septembre 2025, selon SECTUR, et avec l’objectif d’assurer sa position en tant que cinquième destination la plus visitée au monde.

Les chiffres de FITUR 2026 reflètent la forte dynamique mondiale de l’industrie du tourisme. Selon ONU Tourisme, entre janvier et septembre 2025, le secteur a accueilli plus de 1,1 milliard de voyageurs internationaux, dépassant ainsi les records pré-pandémiques établis en 2019.

Dans ce contexte, FITUR 2026 renforce son rôle de forum clé pour les débats de l’industrie avec plusieurs ajouts majeurs. Le plus important est le nouveau Knowledge Hub, situé dans le hall 12 et ouvert pendant toute la durée du salon. Conçue comme le centre stratégique de la connaissance du tourisme, elle comprend huit auditoriums, dix programmes de conférences, plus de 200 sessions et plus de 250 intervenants de haut niveau.

Le Mexique, pays invité d’honneur

Le Mexique sera largement représenté dans le pavillon principal du salon du tourisme, où il présentera l’offre touristique de ses 32 États. Le nombre de visiteurs a retrouvé son niveau d’avant la pandémie et cette reprise a placé le pays au sixième rang des destinations touristiques mondiales. Le gouvernement mexicain aspire à ce que le pays devienne la cinquième nation la plus visitée au monde d’ici 2030. La participation à un événement tel que Fitur est donc fondamentale pour la réalisation de ses ambitions. « Le Mexique ne serait pas une puissance touristique sans sa culture. Ce sont 32 mondes différents, une mosaïque de couleurs riche en gastronomie, en artisanat et en ressources naturelles.

L’objectif est fixé sur 2026, avec la promotion des destinations classiques allant des plages du Pacifique, des Caraïbes et du golfe du Mexique aux sites archéologiques mayas et aztèques. Les yeux du monde entier seront toutefois tournés vers le Mexique pour la Coupe du monde qui se déroulera en juin et juillet dans la capitale, à Monterrey et à Guadalajara. Le tourisme sportif sera un pilier fondamental pour la croissance du secteur : outre le tournoi de football, le Grand Prix de Formule 1 se tiendra en octobre avec le retour sur les circuits du pilote mexicain Sergio Pérez, et la NFL reviendra disputer un match de saison régulière dans le légendaire stade Azteca, au cours du second semestre. À cela pourrait s’ajouter l’intérêt du tourisme religieux avec la visite du pape Léon XIV, qui a exprimé son souhait de se rendre à la basilique de Guadalupe, à Mexico, à une date encore à déterminer.

Le gouvernement mexicain a sécurisé une grande partie des sites les plus visités

Depuis des décennies, le Mexique jouit d’une bonne réputation en matière de tourisme. Cette activité économique représente 8,7 % du produit intérieur brut (PIB) et est le principal employeur des jeunes. Quelque 88 millions de visiteurs internationaux sont arrivés l’année dernière et, selon le ministère du Tourisme, environ 100 millions de Mexicains ont voyagé à l’intérieur du pays pour mieux le connaître. Le nombre de touristes a augmenté de 6 % et les retombées économiques ont progressé de 7 % par rapport à 2024. Au cours des 15 dernières années, le Mexique a connu une recrudescence de la violence dans certaines régions, ce qui est devenu une source de préoccupation pour tous ceux qui entreprennent un voyage sur son territoire. Le gouvernement mexicain a sécurisé une grande partie des sites les plus visités et a mis en place une protection du secteur grâce à des polices touristiques. Parallèlement, l’administration de Claudia Sheinbaum a intensifié sa stratégie de sécurité pour lutter contre la criminalité dans les zones les plus touchées par ce problème.

Le Mexique s’intéresse également à l’Asie, et plus particulièrement à la Chine, comme le révèle la secrétaire Rodríguez. Parmi les 17 salons touristiques auxquels le pays participera cette année, figurent ceux de Pékin et de Shanghai. « Cela nous intéresse beaucoup car les Chinois dépensent trois fois plus que les autres et nous avons besoin d’augmenter le budget moyen par touriste au Mexique. Plus de 100 millions de Chinois voyagent à travers le monde, mais le Mexique n’en accueille que 200 000 », explique-t-elle.

Source – Agences