Trafic aérien : les États-Unis préviennent d’«activités militaires» au-dessus du Mexique

L’autorité américaine de régulation de l’aviation (FAA) a exhorté les compagnies aériennes et avions opérant dans l’espace aérien de certaines régions, notamment près du Mexique et de plusieurs pays d’Amérique centrale et du sud, à faire preuve de prudence à cause notamment d’«activités militaires».

Cette mise en garde évoque des «situations potentiellement dangereuses», liées aussi à des perturbations des systèmes de navigation par satellites, et porte sur une période de soixante jours.

Le président Donald Trump a prévenu le 8 janvier que les États-Unis allaient «commencer des frappes au sol» contre les cartels de drogue, après avoir déjà mené des frappes contre des embarcations maritimes dans les Caraïbes et le Pacifique.

Accusation de liens avec le Venezuela

Des sénateurs mexicains en étaient venus aux mains mercredi 27 août, après un débat houleux sur les appels présumés de l’opposition de droite à une intervention militaire des États-Unis contre les cartels de la drogue.

La bagarre a opposé le président du Sénat, Gerardo Fernández Noroña, et un sénateur de l’opposition de droite, Alejandro Moreno, qui s’étaient affrontés verbalement quelques jours auparavant au sujet d’accusations de trafic de drogue contre le président vénézuélien Nicolás Maduro.

Alejandro Moreno a dénoncé Nicolás Maduro auprès du procureur général pour ses liens présumés avec les cartels mexicains et a insinué qu’il était lié à des activités illégales présumées du parti de gauche au pouvoir. Gerardo Fernández Noroña a rejeté ces accusations.

Peur d’une intervention

Le débat législatif s’est envenimé lorsque la grande majorité pro-gouvernementale a accusé le PRI et le PAN conservateur d’avoir demandé une intervention militaire des États-Unis, ce que ces partis nient.

La gauche fonde son accusation sur une récente interview de la sénatrice conservatrice Lilly Téllez accordée à la chaîne américaine Fox News, dans laquelle elle dénonçait l’infiltration des cartels au sein du gouvernement du Mexique.

Il y a deux semaines, des médias américains ont indiqué que le président Donald Trump avait donné l’ordre aux forces armées de lutter contre les cartels latino-américains désignés par les États-Unis comme des organisations « terroristes » mondiales.

Sources- Agences