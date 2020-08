L’Ambassadrice Anne Grillo quitte le Mexique pour le Liban ! (Vidéo)

L’Ambassadrice de France au Mexique, Anne Grillo, est nommée à la tête de l’Ambassade de France au Liban, à Beyrouth et sera remplacée à Mexico par M. Jean Pierre Asvazadourian.

La succession de l’ambassadeur de France à Beyrouth, Bruno Foucher, dont la mission au Liban se termine cet été, sera assurée par Anne Grillo, a confirmé l’ambassade de France à L’Orient-Le Jour. Ce sera la première fois qu’une femme prendra la tête de l’ambassade de France au Liban.

Mme Grillo, qui a plus de vingt années de services diplomatiques actifs au ministère des Affaires étrangères, devrait prendre ses fonctions début septembre dans un Liban en proie à une crise économique grave. Elle aura passé trois ans au Mexique en suivant notamment la campagne présidentielle de 2018 et l’arrivée au pouvoir du très populiste Andrès Manuel López Obrador, dit AMLO.

Très sensible au droit d’informer, aux droits de l’homme et de la femme, Mme Grillo aura participé au lancement du prix Breach/Valdez, créé en mémoire de deux reporters assassinés en 2017 au Mexique. Organisé par l’ONU, l’Unesco, l’Agence France-Presse, les ambassades de France et de Suisse au Mexique et l’université Ibéroaméricaine, le prix est un hommage à Miroslava Breach et Javier Valdez – collaborateur de l’AFP -, morts dans ce pays qui est l’un des plus dangereux pour exercer le journalisme. (Lire article ICI)

Elle aura également soutenu les droits des femmes au Mexique et devait cette année, avec ONU Mujeres, préparer le Forum Génération Egalité, 25 ans après la conférence des Nations Unies de Pékin sur les Femmes. Elle aura tout de même participé au Womens’ Forum Mexico 2019 avec la présence de Christine Lagarde (directrice du Fonds Monétaire International) et Marlène Schiappa (A l’époque Secrétaire d’État française chargée de l’Égalité entre les femmes). Voir videos dans notre section Videos Facebook.

Avec l’arrivée d’un président mexicain peu actif sur les dossiers internationaux et surtout très fermé à tout nouvel accord économique avec les multinationales de quelque pays qu’il soit, la diplomatie économique aura vraisemblablement moindre importance et c’est un chapitre plus politique qui devra s’ouvrir dans un environnement social incertain et une communauté française affaiblie qui doit maintenant affronter la crise économique et sanitaire sans véritable soutien….!

Jean Pierre Asvazadourian, nommé nouvel ambassadeur de France au Mexique

M. Jean Pierre Asvazadourian, ministre plénipotentiaire, sous-directeur inspecteur général adjoint des affaires étrangères, ancien ambassadeur auprès de la République Tchèque et en Argentine est donc nommé en lieu et place ambassadeur au Mexique selon la société générale de presse toujours très bien informée.

Né en décembre 1961, M. Jean Pierre Asvazadourian, est diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC). Il est admis en 1985 au corps des Secrétaires de Chancellerie puis en 1989, au corps des Secrétaires des Affaires Etrangères.

Il fut secrétaire de Chancellerie à l’Ambassade de France à Prague entre 1989 et 1993 puis Premier Secrétaire à Londres (1993-1997) et à Prague (1997-2001). Il a également été Consul à Chicago (2004) puis Ambassadeur en Argentine (2009-2013) et en République Tchèque (2013-2016). Depuis septembre 2016, il est sous-directeur, inspecteur général adjoint des Affaires Etrangères.

Article du 29 juin 2017 – Anne Grillo est la nouvelle Ambassadrice de France au Mexique !

Ambassadrice de France au Mexique depuis le 21 juin 2017, Anne Grillo a plus de vingt années de service diplomatique actif à l’Administration centrale au Ministère des Affaires Étrangères !

Directrice de la Culture, de l’Enseignement, de la Recherche et du Réseau de 2013 à 2017 ; sous-directrice Asie du Sud de 2003 à 2006 ; direction des Nations Unies et des Organisations Internationales de 2001 à 2003, Anne Grillo a travaillé dans le réseau diplomatique et consulaire, à Pékin comme premier secrétaire puis conseiller de coopération et d’action culturelle adjoint de 1996 à 2001 ; au Maroc comme ministre conseiller de 2006 à 2010, à comme Consul Général de France de 2010 à 2013.

Elle a également été pendant trois ans, de 1993 à 1996, à la direction des Affaires Internationales du Ministère de l’Equipement, des Transports et de l’Espace.