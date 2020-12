Le Grand Journal du Mexique vous souhaite un Joyeux Noël 2020 ! (Video)

Le Grand Journal du Mexique vous souhaite un Joyeux Noël 2020 ! Noël demeure un moment de recueillement et de joie qu’il faut savourer en famille malgré la situation sanitaire tragique que nous vivons partout dans le monde. Au Mexique, profitez des grands espaces et du climat tempéré pour fêter Noël a « sana distancia » et respecter la distanciation sociale.

Cette année nous vous proposons une compilation spéciale des meilleures chansons de Noël en français! Toute la famille peut profiter de cette belle musique de Noël, en particulier les enfants et apprendre les textes que vous pouvez lire en chantant. Ci-dessous vous pourrez retrouver la liste des chansons incluses dans la compilation et naviguer dans la vidéo des Comptines Francaises.

1. Petit papa Noël: 00:00:15 2. Vive le vent: 00:04:23 3. Douce nuit: 00:06:58 4. Les anges dans nos campagnes: 00:11:38 5. Mon beau sapin: 00:14:18 6. La plus belle nuit du monde: 00:16:32 7. Entre le bœuf et l’âne gris: 00:18:23 8. Rudolph Le petit Renne au nez rouge: 00:20:15 9 . L’as-tu vu ?: 00:22:33 10. On se dit joyeux Noël: 00:26:10 11. Noël Blanc: 00:28:35 12. Ding dong: 00:30:52