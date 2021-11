Le Grand Prix F1 – Max Verstappen, vainqueur au Mexique !

Dans ce Grand Prix du Mexique tout s’est joué au premier tour. Ou plus précisément au premier virage. Lorsque Max Verstappen, bien aidé par l’aspiration de Valtteri Bottas, s’est porté à hauteur des deux Mercedes.

Car Lewis Hamilton, mieux parti que son coéquipier, s’est rapidement retrouvé à sa hauteur et n’a pu profiter de cette aspiration précieuse. Dans un duel à trois, le Néerlandais est passé par l’extérieur et, grâce à un freinage tardif, a pris le meilleur sur les Flèches d’Argent pour virer en tête. La course venait de se jouer.

Car, dans la foulée, Bottas partait en tête-à-queue à la suite d’un contact avec Daniel Ricciardo. Plus loin dans le peloton, un accrochage impliquant Yuki Tsunoda, Mick Schumacher et Esteban Ocon en victime collatérale a laissé les deux premiers à l’arrêt sur le bord de la piste provoquant la sortie de la voiture de sécurité. En accélérant dès le dernier virage, Verstappen s’est protégé de l’aspiration d’Hamilton et a inlassablement augmenté son avance tour après tour. À deux contre un, Red Bull a décalé la stratégie de Sergio Perez pour que le Mexicain vienne priver le Britannique de la deuxième place.

Malgré dix tours dans les échappements de la Mercedes et l’aide du DRS, le Mexicain n’a pu offrir à ses supporters un dépassement de grande classe. Il devient tout de même le premier pilote local à grimper sur le podium du Grand Prix du Mexique. Loin de ces considérations, Bottas vivait un calvaire derrière Ricciardo qu’il n’est jamais parvenu à doubler après avoir été coincé derrière la McLaren pendant toute la course. Il a multiplié les arrêts aux stands dans les derniers tours pour récupérer le meilleur tour en course afin d’enlever un point à Verstappen. Mais le Néerlandais en compte désormais 19 d’avance sur Hamilton au Championnat du monde.

Article du 4 novembre 2021 – Le Grand Prix F1 du Mexique 2021 c’est ce WE !

Pour inaugurer un triple leader d’enfer, la Formule 1 se rend sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico du 5 au 7 novembre. Le 18e rendez-vous de la saison 2021 se déroulera en soirée en horaire métropolitain.

Annulé en 2020 pour cause de coronavirus, le Grand Prix du Mexique avait consacré Lewis Hamilton (Mercedes) pour son sixième titre mondial en 2019. Situé à 2 285 mètres d’altitude, le tracé long de 4,3 km sera le théâtre d’un nouvel épisode dans la lutte entre le Britannique et le leader du championnat, Max Verstappen (Red Bull).

Pour suivre l’épreuve, rendez-vous sur AUTOhebdo.fr pour lire le live texte. Quant à la diffusion à la télévision, elle sera multiple, du moins pour le Grand Prix. En effet, Canal + (en crypté) mais aussi C8 (en clair) diffuseront la course à partir de 20h. Sur Canal+, Julien Fébreau sera associé à Jacques Villeneuve, tandis que sur C8, les commentaires seront assurés par Laurent Dupin et Renaud Derlot.

Programme du Grand Prix du Mexique 2021 vu en France !

Vendredi 5 novembre

Essais Libres 1 : 18h10 sur Canal + Décalé

Essais Libres 2 : 21h40 sur Canal + Décalé

Samedi 6 novembre

Essais Libres 3 : 17h40 sur Canal + Sport

Qualifications : 20h45 sur Canal + Sport

Dimanche 7 novembre

Grand Prix : 20h sur C8 et Canal+ Décalé