Le Maroc renverse les Pays-Bas au Mexique et décroche sa qualification pour les 8es de finale aux tirs au but

Le choc des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Maroc et les Pays-Bas a tourné en faveur des Lions de l’Atlas. Dominateurs tout au long de la rencontre, les Marocains ont arraché les prolongations dans le temps additionnel avant de s’imposer aux tirs au but (1-1, 2-3 aux tab). Le match a eu lieu á Monterrey au Mexique.

Cette rencontre figurait parmi les seizièmes de finale à ne surtout pas manquer, malgré son horaire tardif en europe. Pourtant, les occasions se sont faites rares en première période.

Il a fallu attendre la 20e minute pour assister à la première véritable opportunité du match, en faveur du Maroc. Sur un corner, El Aynaoui a bien failli ouvrir le score, mais Verbruggen a repoussé sa tête en corner. Dans la foulée, Hakimi, très actif, a également tenté sa chance, sans plus de succès (21′).

De leur côté, les Pays-Bas se sont montrés très timides et peu inspirés offensivement. Hormis une frappe de van de Ven avant la pause, ils n’ont pratiquement jamais inquiété Bono.

Le Maroc ne s’avoue jamais vaincu

Au retour des vestiaires, le Maroc a pris le contrôle des débats et s’est procuré les plus meilleures occasions. Hakimi a notamment trouvé la barre d’une puissante tentative (52′).

Pourtant, c’est bien les Oranje qui ont ouvert le score. Sur leur première véritable occasion, Gakpo, parfaitement servi par Summerville après une déviation de la tête de Weghorst, monté au jeu quelques secondes plus tôt, s’est présenté seul face à Bono avant de le battre pour donner l’avantage aux siens (1-0, 72′). Un but chargé d’émotion pour l’attaquant de Liverpool, qui avait appris le décès de son enfant durant la grossesse de sa compagne au cours du week-end.

Ce but a semblé couper les jambes des Marocains, pourtant dominateurs jusque-là. Ils ne sont plus parvenus à mettre les Pays-Bas en danger… jusqu’au temps additionnel. Talbi, qui a préféré représenter le Maroc plutôt que la Belgique, a adressé un superbe centre à Diop, dont la tête a terminé au fond des filets de Verbruggen (1-1, 90+ 1′), propulsant les deux équipes en prolongation.

Durant cette dernière, le Maroc a continué à faire le jeu et aurait même pu prendre l’avantage sans un énorme arrêt de Verbruggen face à Rahimi (97′). Finalement, la qualification s’est jouée aux tirs au but, un exercice remporté par le Maroc grâce à Saibari, auteur du dernier tir au but (1-1, 2-3 aux tab). En huitièmes de finale, les Lions de l’Atlas affronteront le Canada, vainqueur de l’Afrique du sud.

Source – rtbf.be