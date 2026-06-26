(Video) – Merlin, le canard en maillot mexicain, est devenu la mascotte officieuse de la Coupe du monde 2026

Un canard de deux ans nommé Merlin fait sensation au Mexique. Vêtu d’un maillot de l’équipe nationale, ce volatile accompagne fidèlement sa propriétaire dans les rues de Mexico chaque week-end. Elle vend de l’eau et des boissons gazeuses avec son petit chariot, et Merlin trône fièrement à ses côtés, attirant tous les regards des passants.

Une star à plumes

La popularité de Merlin a explosé sur les réseaux sociaux mexicains. Photos et vidéos du canard en tenue de footballeur se multiplient, touchant le cœur des supporters. Son charisme naturel et sa fidélité à porter les couleurs nationales ont conquis tout un pays passionné de football.

Face à cet engouement, une campagne citoyenne prend de l’ampleur. De nombreux Mexicains réclament désormais que Merlin devienne la mascotte officielle du Mexique pour la Coupe du monde 2026. Une proposition qui pourrait bien transformer ce vendeur d’eau à plumes en symbole national, incarnant l’esprit festif et l’amour du football qui caractérisent le pays.

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