Le secteur touristique revoit à la baisse ses attentes pour le Mondial de foot. Ce soir le Mexique rencontre la corée du sud

Le tourisme mexicain risque de ne pas sortir aussi gagnant qu’espéré de la Coupe du monde. L’insécurité, les mobilisations sociales et la répartition des matchs dans deux autres pays hôtes pourraient limiter les retombées économiques du secteur pendant la compétition.

Alors qu’elle affrontera dans la nuit de jeudi à vendredi la Corée du Sud, l’équipe mexicaine a commencé le Mondial de foot 2026 sur les chapeaux de roues avec une première victoire lors de l’inauguration de la compétition à Mexico. Mais, côté tourisme, pilier de l’économie mexicaine (plus de 15 % du PIB), on ne peut pas en dire autant.

Les autorités du pays anticipaient une hausse de 44 % des flux de visiteurs pour l’occasion, avec des retombées de plus de trois milliards de dollars, dont un milliard attribué au secteur touristique et plus de 24.000 emplois créés. Mais depuis quelques jours, les économistes se montrent de plus en plus prudents, au point de ramener les 5,5 millions de visiteurs annoncés à seulement 1,5 million.

L’étonnante proximité entre le Mexique et la Corée du Sud

D’abord, il y a eu les magasins, puis la gastronomie, et enfin la musique pop : l’engouement pour la Corée du Sud au Mexique s’est construit au fil des années pour devenir un véritable mouvement de masse.

Récemment, la présidente Claudia Sheinbaum a même partagé le balcon avec les stars de la K-pop, le groupe BTS, et les supporters venus assister à la Coupe du monde, accueillis par ce chant : « Coréen, mon frère, tu es désormais mexicain. »

Mais cette relation naissante sera mise à l’épreuve jeudi à Guadalajara, lorsque les deux pays du groupe A s’affronteront lors de leur deuxième match du Mondial.

« Les Coréens et les Mexicains sont comme des frères et sœurs », assure Annie, une Sud-Coréenne de Californie, en voyage à Guadalajara pour assister au match.

Le lien entre la Corée et le Mexique est l’une des idylles géoculturelles les plus insolites au monde. Malgré la barrière de la langue, les 12.000 kilomètres de distance et un décalage horaire de 15 heures, l’influence coréenne a pris pied ici.

« La K-pop sert de porte d’entrée, mais au final, de nombreux jeunes finissent par s’intéresser à la langue, à l’éducation et à la culture », explique Erika Garza, directrice du département d’études asiatiques à l’Université autonome de Nuevo León.

Cette influence coréenne est particulièrement évidente à Monterrey, où l’arrivée de Kia et d’autres grandes entreprises coréennes au cours de la dernière décennie a entraîné l’afflux de milliers de Sud-Coréens.

Yoona Jwa, une étudiante de 19 ans, a fait partie de cette vague lorsque sa famille a quitté la Corée du Sud pour s’installer à Monterrey pour le travail de son père. Elle avait huit ans et a réussi à s’intégrer en jouant au football.

LIESSE DEVANT L’AMBASSADE SUD-CORÉENNE

Mais depuis peu, ce sont désormais ses amis mexicains qui découvrent sa culture.

« Un jour, je roulais en voiture avec mes amis et ils chantaient une chanson que je ne reconnaissais pas, puis je me suis rendu compte qu’ils chantaient en coréen ! », raconte-t-elle.

Devant une boutique de Monterrey dédiée à la K-pop, Christopher Elizondo, un Mexicain de 18 ans, ne sait même pas quelle équipe il soutiendra jeudi tant il est fan de la musique sud-coréenne.

Les destins du Mexique et de la Corée du Sud se sont déjà croisés par le passé en Coupe du monde.

En 2018, les deux pays figuraient déjà dans le même groupe. Le Mexique semblait se diriger vers l’élimination après sa défaite face à la Suède (3-0), avant d’obtenir sa qualification en huitièmes de finale grâce à la victoire surprise de la Corée du Sud contre l’Allemagne (2-0).

Malgré cette victoire contre l’équipe qui était alors championne du monde en titre, la Corée du Sud n’avait pas réussi à s’extirper de sa poule ni la Mannschaft d’ailleurs.

Des supporters en liesse s’étaient rassemblés devant l’ambassade de Corée du Sud à Mexico, où le consul est sorti, vêtu d’un maillot de l’équipe nationale mexicaine, pour saluer la foule.

Cette année, le Mexique et la Corée du Sud occupent respectivement la première et la deuxième place de leur groupe avec trois points grâce à leur succès respectif contre l’Afrique du Sud (2-0) et la République tchèque (2-1).

L’historique récent entre ces deux nations montre une domination mexicaine avec deux victoires sur trois rencontres. Le dernier match s’est en revanche soldé par un nul 2-2, ce qui suggère que la rencontre devrait être très disputée.

Source – Reuters