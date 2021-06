Le Mexique demande à Israël d’extrader l’ancien diplomate Andres Roemer !

Le Mexique a réclamé à Israël l’extradition de l’écrivain et ancien diplomate Andres Roemer, accusé de viol et d’agression sexuelle, a indiqué lundi le bureau du procureur de Mexico.

Cette demande a été faite en vertu du «principe de réciprocité internationale» et bénéficie du soutien du bureau du procureur général et du ministère mexicain des Affaires étrangères, a déclaré la procureure Ernestina Godoy. «Nous espérons parvenir à son arrestation et à son transfert au Mexique afin qu’il puisse être présenté à un juge dans les meilleurs délais», a-t-elle déclaré.

Le gouvernement mexicain avait précédemment annoncé que l’ex-diplomate, de nationalité mexicaine et israélienne, était recherché par Interpol à la demande du gouvernement mexicain, suite à un mandat d’arrêt de la Cour supérieure de justice de Mexico. Les accusations contre M. Roemer, une soixantaine selon un groupe de défense des droits des femmes, se sont multipliées depuis février lorsque la danseuse Itzel Schnaas l’a accusé d’agression sexuelle.

L’intellectuel a nié «catégoriquement» cette première accusation sur Twitter avant de se retirer des réseaux sociaux à mesure que les allégations à son encontre se multipliaient. Selon ces dernières, l’ancien fonctionnaire avait l’habitude de convoquer ses victimes à son domicile ou à son bureau sous un motif professionnel. Andres Roemer, 57 ans, a été consul du Mexique à San Francisco, aux États-Unis. Il a également mené des actions philanthropiques et a été ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO et l’organisation onusienne a rompu ses relations avec lui lorsque les accusations se sont multipliées.

Quíen es Andres Roemer?

Andrés Roemer es nieto de Ernesto Roemer, director de orquesta alemán de origen judío que emigró a México en 1938 luego de la ocupación alemana en Austria. Creció en la Ciudad de México, completó dos licenciaturas: una licenciatura en economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en la Ciudad de México (1983 a 1987), graduándose con honores (summa cum laude) y una licenciatura en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 1983-1987), donde también se graduó con honores (summa cum laude).

Entre 1988 y 1990, se desempeñó en la Comisión Nacional de Nutrición y de 1985 a 1988, se desempeñó como jefe del Departamento de Análisis Econométrico de la Secretaría de Pesca, ahora conocida como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

También fue asesor del presidente Carlos Salinas de Gortari para su campaña presidencial, dentro del área de Guillermo Raúl Ruiz de Teresa. Entre 1994 y 1995, se desempeñó como coordinador de estrategia del secretario de Gobernación. De 1998 a 1999, se desempeñó como secretario técnico del Gabinete de Desarrollo Social en el Despacho del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León y como asesor personal en temas especiales para el Proyecto Nuevo Federalismo en México de 1995 a 1997.

Desde 2010 hasta 2013, fue miembro del consejo asesor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),​ certificado por el Senado de la República en 2010. Para el 31 de mayo del mismo año se desempeñó como cónsul general de México en San Francisco, California​ y enviado por el Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto.

Roemer fue embajador de México ante la Unesco con sede en París.​

