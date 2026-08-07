Le Mexique dévoile un plan national de 158 millions de dollars contre les sargasses

Alors que la saison record des sargasses se poursuit, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a annoncé jeudi un nouveau plan de 158 millions de dollars pour affronter la crise, qui pousse les destinations des états mexicains à réclamer l’état d’urgence.

Selon le New York Times, le plan prévoit deux navires de 60 mètres capables de récolter plus de trois tonnes d’algues à la minute le long du littoral caribéen du pays. La marine mexicaine ajoutera aussi une cinquantaine de kilomètres de barrières de confinement, censées piéger les algues avant qu’elles n’atteignent la côte et les plages populaires. Des centaines de militaires, d’employés d’hôtel et de fonctionnaires municipaux s’affaireront par ailleurs à ramasser les sargasses échouées sur les plages.

L’un des navires ramasseurs est déjà en service dans les Antilles. Un autre, d’une capacité de 700 tonnes, sera déployé dans un mois.

L’État de Quintana Roo est le plus durement touché.

On y trouve des destinations touristiques capitales, dont Cancún. Selon la secrétaire fédérale à l’Environnement, Alicia Bárcena, jusqu’à 9 000 tonnes de sargasses s’échouent chaque jour sur les plages de cet État, soit quatre fois le total de l’an dernier et 27 fois la moyenne quotidienne historique.

« L’effort déployé jusqu’ici a été titanesque, mais nous devons en faire plus pour empêcher les sargasses d’atteindre les plages », a déclaré Mme Sheinbaum.

Les scientifiques estiment que le réchauffement des océans, attribuable aux changements climatiques, et le ruissellement agricole alimentent ce problème d’algues toujours plus important, signalé en grande quantité de la côte du golfe de la Floride jusqu’aux côtes mexicaines.

La saison des sargasses, qui s’étend habituellement du printemps à octobre, a aussi débuté dès janvier, forçant les autorités de tout le golfe du Mexique à se préparer bien à l’avance. Le laboratoire d’océanographie optique de l’Université de Floride du Sud estime qu’environ cinq millions de tonnes métriques de sargasses flottent dans les Antilles et le golfe du Mexique, près du double du total de l’an dernier.

En plus d’enlaidir le paysage et de gâcher la baignade, les sargasses en décomposition peuvent grouiller de bactéries nocives et dégager des gaz comme le sulfure d’hydrogène et l’ammoniac, potentiellement dangereux pour l’humain en cas d’exposition prolongée.

L’industrie touristique de Quintana Roo a salué le nouveau plan. Le vice-président exécutif du Grupo Vidanta, Iván Chávez, y voit « la réponse la plus complète au monde face aux sargasses ». « Pendant des années, chacun a mené cette bataille de son côté, chaque hôtel, chaque municipalité avec ses propres filets et ses propres méthodes. Aujourd’hui, c’est terminé. »

Source – Agences