Le T-mec protège 80% des exportations mexicaines vers les États-unis

Lors de la troisième ronde de négociation bilatérale de l’Accord Canada-Etats-Unis-Mexique (ACEUM ou T-MEC) qui s’est tenue à Mexico du 21 au 23 juillet 2026, les États-Unis ont indiqué viser des accords partiels et provisoires d’ici la fin de l’année 2026 avec le Canada et le Mexique.

Plus de 80% des exportations mexicaines vers les États-Unis ne seront pas concernées par la nouvelle salve de droits de douane annoncée par Washington, a affirmé jeudi 23 juillet le ministre de l’économie mexicain, Marcelo Ebrard.

Le Mexique est le premier partenaire commercial des États-Unis, avec des exportations dépassant 558 milliards de dollars entre juin 2025 et mai 2026, selon les données officielles.

M. Ebrard a déclaré que la majorité des exportations mexicaines ne seront pas affectées par les nouvelles surtaxes car elles respectent les exigences de l’Accord États-Unis – Mexique – Canada (AEUMC), un accord de libre-échange nord-américain signé en 2020.

« Sont exclues toutes les exportations du Mexique, plus de 80%, qui respectent le traité de libre-échange » AEUMC, a déclaré le ministre dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Les nouveaux droits de douane américains, fixés à 10% pour le Mexique mais qui peuvent atteindre 12,5% pour d’autres pays, remplacent une surtaxe temporaire qui expire vendredi 24 juillet.

Les marchandises exportées non couvertes par l’AEUMC seront soumises à ce nouveau tarif, a déclaré M. Ebrard.

L’annonce américaine de nouveaux droits de douanes est intervenue lors d’un troisième cycle de négociations jeudi 23 juillet entre le Mexique et les États-Unis visant au renouvellement de l’ACEUM, qui a remplacé l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA) durant le premier mandat de Donald Trump.

À cette occasion, Mexico et Washington se sont mis notamment d’accord sur « l’urgence de renforcer le secteur manufacturier en Amérique du Nord », selon un communiqué conjoint du ministère de l’Économie.

QUELQUES CHIFFRES

Le durcissement de la politique commerciale du Mexique vis-à-vis des pays non liés par un accord de libre-échange a engendré une baisse de 23,2 % g.a. entre janvier et mai 2026 de ses importations en provenance de ces pays, principalement d’Asie.

Selon la dernière enquête de Citi, le consensus de marché confirme la faiblesse des perspectives économiques du Mexique en 2026, avec une prévision de croissance de 1,1 %, malgré une légère amélioration sur le front de l’inflation.

Les actifs gérés par les fonds de pension mexicains (Afores) ont atteint un niveau record de 8 950 Md MXN (environ 511 Md USD) fin juin 2026.

Sources – Diverses