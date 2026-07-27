Le T-mec protège 80% des exportations mexicaines vers les États-unis

Lors de la troisième ronde de négociation bilatérale de l’Accord Canada-Etats-Unis-Mexique (ACEUM ou T-MEC) qui s’est tenue à Mexico du 21 au 23 juillet 2026, les États-Unis ont indiqué viser des accords partiels et provisoires d’ici la fin de l’année 2026 avec le Canada et le Mexique.
Plus de 80% des exportations mexicaines vers les États-Unis ne seront pas concernées par la nouvelle salve de droits de douane annoncée par Washington, a affirmé jeudi 23 juillet le ministre de l’économie mexicain, Marcelo Ebrard.
Le Mexique est le premier partenaire commercial des États-Unis, avec des exportations dépassant 558 milliards de dollars entre juin 2025 et mai 2026, selon les données officielles.
M. Ebrard a déclaré que la majorité des exportations mexicaines ne seront pas affectées par les nouvelles surtaxes car elles respectent les exigences de l’Accord États-Unis – Mexique – Canada (AEUMC), un accord de libre-échange nord-américain signé en 2020.
« Sont exclues toutes les exportations du Mexique, plus de 80%, qui respectent le traité de libre-échange » AEUMC, a déclaré le ministre dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.
Les nouveaux droits de douane américains, fixés à 10% pour le Mexique mais qui peuvent atteindre 12,5% pour d’autres pays, remplacent une surtaxe temporaire qui expire vendredi 24 juillet.
Les marchandises exportées non couvertes par l’AEUMC seront soumises à ce nouveau tarif, a déclaré M. Ebrard.
L’annonce américaine de nouveaux droits de douanes est intervenue lors d’un troisième cycle de négociations jeudi 23 juillet entre le Mexique et les États-Unis visant au renouvellement de l’ACEUM, qui a remplacé l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA) durant le premier mandat de Donald Trump.
À cette occasion, Mexico et Washington se sont mis notamment d’accord sur « l’urgence de renforcer le secteur manufacturier en Amérique du Nord », selon un communiqué conjoint du ministère de l’Économie.
QUELQUES CHIFFRES
- Le durcissement de la politique commerciale du Mexique vis-à-vis des pays non liés par un accord de libre-échange a engendré une baisse de 23,2 % g.a. entre janvier et mai 2026 de ses importations en provenance de ces pays, principalement d’Asie.
- Selon la dernière enquête de Citi, le consensus de marché confirme la faiblesse des perspectives économiques du Mexique en 2026, avec une prévision de croissance de 1,1 %, malgré une légère amélioration sur le front de l’inflation.
- Les actifs gérés par les fonds de pension mexicains (Afores) ont atteint un niveau record de 8 950 Md MXN (environ 511 Md USD) fin juin 2026.
Sources – Diverses