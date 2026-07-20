Tour de France 2026 : qui est Isaac Del Toro, le prodige mexicain lieutenant de luxe de Tadej Pogacar ?

À 22 ans et avec un palmarès déjà bien fourni, le grimpeur doit être le digne successeur du Slovène chez UAE-Emirates, qui le prépare petit à petit.

Sa démonstration au Tour d’Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment lors des deux dernières étapes quand la route s’est sérieusement élevée, a été bluffante. Pas parce qu’on doutait de ses performances, ses victoires sur l’UAE Tour et Tirreno-Adriatico avaient laissé entrevoir son talent, mais parce qu’une telle domination était inattendue. En deux jours, Isaac Del Toro a pourtant ridiculisé la concurrence, reléguant son principal concurrent Juan Ayuso à 1′24″ sur les deux jours.

Pour ce Tour de France, son rôle était toutefois différent. Dans l’équipe du double tenant du titre Tadej Pogacar, stratosphérique depuis le début de saison, le Mexicain devait se cantonner à un costume d’équipier de luxe, de lieutenant du Slovène dans les dernières pentes, aux côtés de Brandon McNulty et Adam Yates.

Un rôle parfois ingrat mais essentiel, ce qui ne lui a pas empêché de jouer sa carte le dimanche 5 juillet, en remportant la deuxième étape de la Grande boucle, devant son leader. Les deux coéquipiers ont fini main dans la main sur la ligne d’arrivée, symbole d’une future passation de pouvoir ?

Isaac Del Toro Romero est un coureur cycliste professionnel mexicain né le 27 novembre 2003 à Ensenada. Surnommé « El Torito » (le petit taureau), il est considéré comme l’un des plus grands prodiges et espoirs du cyclisme mondial pour les courses par étapes et la montagne. Il évolue au sein de l’équipe de l’élite mondiale UAE Team Emirates XRG.

Son Éclosion et Révélation

Victoire au Tour de l’Avenir (2023) : Il s’est révélé au monde entier en devenant le tout premier Mexicain de l’histoire à remporter le Tour de l’Avenir, la course de référence pour les coureurs de moins de 23 ans.Contrat WorldTour : Cette performance exceptionnelle lui a permis de signer immédiatement un contrat professionnel chez UAE Team Emirates pour intégrer le plus haut niveau mondial.

Un Palmarès Déjà Impressionnant

Malgré son jeune âge, il s’est rapidement imposé face aux meilleurs coureurs du peloton

Courses par étapes : Il a remporté le classement général de courses prestigieuses comme la Tirreno-Adriatico, l’UAE Tour, le Tour des Alpes et le Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Tour d’Italie (2025) : Il a marqué les esprits en terminant 2e du classement général final du Giro d’Italie après avoir porté le maillot rose de leader pendant plusieurs jours.

Champion national : Il a remporté le titre de champion du Mexique du contre-la-montre.

Rôle et Performances Majeures au Tour de France

Il participe à son tout premier Tour de France où il fait office de lieutenant de luxe pour son leader Tadej Pogačar :

Victoire d’étape historique : Il a magistralement remporté la 2e étape à Barcelone, devenant le premier Mexicain à s’imposer sur le Tour depuis 1990.

Performance en haute montagne : Lors de la terrible 14e étape, il a réalisé un doublé spectaculaire en terminant 2e juste derrière Pogačar, ce qui l’a propulsé à la 7e place du classement général.