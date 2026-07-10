Pourquoi la Fifa a contraint les joueurs du Mexique à rendre les montres qu’ils ont reçues en cadeau ?

Avant leur match face à l’Équateur en Coupe du monde, les joueurs de l’équipe du Mexique ont reçu une montre Rolex au prix estimé entre 30 000 et 90 000 dollars de la part d’un influenceur.

Une drôle de mésaventure. Avant leur match face à l’Équateur en seizièmes de finale de la Coupe du monde, l’équipe du Mexique a reçu la visite surprise de l’un des plus gros influenceurs du pays, Stephen Deleonardis, alias SteveWillDoIt. Dans le vestiaire, l’homme de 27 ans a offert à chacun des joueurs et membres du staff une montre de la marque Rolex et a ensuite fait poser chacun d’entre eux avec le précieux bijou, avant de poster tout ça sur Instagram, où il est suivi par 3,7 millions de personnes, et YouTube. Dans sa vidéo, il explique aux footballeurs : « Je vis au Mexique et j’ai parié 2 millions de dollars sur vous demain, alors tout est gratuit ! »

Problème : le code d’éthique de la Fifa impose des règles strictes concernant l’acceptation de cadeaux. Selon l’article 21, les joueurs et les membres de leur staff ne peuvent se voir offrir ou accepter que des cadeaux ou des avantages ayant une « valeur symbolique ou insignifiante ». De fait, le Mexique a été contraint de renvoyer les montres, comme il l’a expliqué sur son compte Twitter. « La SNM informe que, d’un commun accord, nos joueurs ont décidé de retourner au créateur de contenu @stevewilldoit les montres que celui-ci leur avait offertes de sa propre initiative », est-il ainsi écrit.

Un million d’euros de gains

Stephen Deleonardis n’a pas tout perdu pour autant. L’influenceur a reçu un maillot floqué de son nom de la part des joueurs et son pari sportif lui a permis de remporter un million de dollars, de quoi rembourser tout juste les montres, qu’il peut à présent revendre ou garder pour de futurs cadeaux… À condition que ce ne soit pas pour des joueurs !

Source – https://www.parismatch.com/