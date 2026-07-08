Mondial 2026 : stupeur au Brésil, fierté malgré tout au Mexique. La France qualifiée pour les quarts de finale

Les supporters présents sur la plage de Copacabana étaient désemparés dimanche après l’élimination de l’équipe nationale brésilienne de la Coupe du monde suite à sa défaite 2-1 face à la Norvège.

« J’adore le football et je soutiens le Brésil jusqu’à la dernière seconde. Jusqu’à la dernière seconde, j’ai cru au Brésil. C’est frustrant, c’est triste, mais ça fait partie du sport. Alors, qu’on le veuille ou non, il faut l’accepter », a déclaré Thaisa de Oliveira, étudiante universitaire de 24 ans.

Le Brésil rentre chez lui après avoir largement déçu les attentes, qui se résumaient pratiquement à « la victoire ou rien » pour les quintuples champions du monde.

« Honnêtement, c’était tout simplement un match incroyable. C’était exactement ce qu’on espérait. Elles ont attaqué très tôt dans la partie. Elles ont vraiment bien joué. Elles se sont battues du début à la fin. Le Brésil est une équipe incroyable, absolument incroyable. Et la Norvège a très bien joué », s’est réjouie Suzanne Young, supportrice norvégienne originaire de Londres.

Le match fou entre l’Angleterre et le Mexique

L’Angleterre s’est qualifiée dimanche pour les quarts de finale de la Coupe du monde après avoir battu le Mexique 3-2 lors d’un match spectaculaire des huitièmes de finale à l’Estadio Azteca, suscitant chez les supporters mexicains rassemblés lors d’une soirée publique à Mexico un mélange d’émotions entre déception et fierté.

« Je suis tellement ravie parce que même si on a perdu, on a livré un match incroyable. On a marqué deux buts contre l’Angleterre, alors Viva Mexico ! », a dit Zahira Cruz, supportrice du Mexique.

De nombreux supporters sont restés après le match, chantant en chœur au son des mariachis, transformant ainsi leur déception en une manifestation de fierté nationale. Cette défaite prolonge l’attente du Mexique, qui n’a plus atteint les quarts de finale d’une Coupe du monde depuis qu’il a accueilli le tournoi en 1986.

La malédiction du Mexique en 8es de finale se poursuit. La Tri s’est inclinée face à l’Angleterre mais sort (encore) par la grande porte. Surpris par un doublé express de Bellingham (36′, 38′), le Mexique a su garder espoir grâce à la réduction de l’écart de Quinones (42′).

En seconde période, le scenario s’emballe. Les Anglais sont réduits à dix suite à un tacle trop haut de Quansah mais ils reprennent un but d’avance dans la foulée avec un penalty transformé par Harry Kane (60′). Le capitaine anglais est ensuite coupable d’une faute dans la surface qui entraîne le deuxième but mexicain de Raùl Jimenez sur penalty (69′). En infériorité numérique, les Three Lions résistent finalement aux multiples assauts mexicains et se qualifient dans la douleur pour les quarts de finale (3-2).

La France se qualifie pour les quarts de finale après sa victoire face au Paraguay

Sous une chaleur écrasante, les hommes de Didier Deschamps ont dû batailler pour venir à bout du Paraguay. Les Bleus se sont finalement imposés 1-0 grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé à la 70e minute.

Très agressifs et solides défensivement, les Sud-Américains ont longtemps contrarié l’équipe de France. Moins flamboyants que lors de leurs précédentes sorties, les Bleus ont toutefois fait preuve de patience et de détermination pour décrocher leur qualification.

Grâce à ce succès, l’équipe de France se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football, où elle retrouvera le Maroc.

Sources – Agences