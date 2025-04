Le Mexique inaugure son corridor interocéanique

Lancé par l’ancien président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, le Mexique a confirmé le succès du projet du corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec, avec une première opération de transport de marchandises par le passage le plus étroit entre les deux océans. Un événement que le pays considère comme un moment clé pour l’économie mexicaine.

Le Mexique s’est félicité, le vendredi 4 avril, d’avoir mené la première opération de transport de marchandises via le corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec (CIIT), un ambitieux projet ferroviaire visant à transformer la zone la plus étroite du pays – entre l’océan Pacifique et l’océan Atlantique – en une plateforme logistique mondiale.

Selon La Jornada, cette première expédition a convoyé 900 véhicules Hyundai en provenance de Corée du Sud et à destination des États-Unis. Les voitures ont été déchargées le vendredi 28 mars au port de Salina Cruz, dans l’État d’Oaxaca, sur la côte pacifique, puis transférés par rail jusqu’au port de Coatzacoalcos, dans l’État de Veracruz, côté atlantique.

Interrogé par El Sol de México à l’occasion du lancement de l’opération à Oaxaca, le directeur du CIIT, Juan Carlos Vera Minjares, s’était réjoui de ce jalon logistique : “Ce jour représente un effort considérable : tant en matière d’ingénierie physique, civile et ferroviaire qu’en matière de planification logistique, […] cet évènement constitue un précédent mondial.”

Gain de temps et levier de développement régional

La presse ainsi que les acteurs économiques mexicains saluent une traversée plus rapide que celle proposée par le canal de Panama. En effet, Imagen de Veracruz souligne que l’ensemble de l’opération n’a duré qu’une semaine, contre une douzaine de jours en moyenne pour la traversée panaméenne. El Sol de México évoque même une “alternative compétitive” pour le commerce entre l’Asie et l’Amérique, grâce à un temps de transit raccourci et à des “infrastructures modernes” dans les ports de Salina Cruz et de Coatzacoalcos, tous deux desservis par la ligne principale du projet.

Citée par El Imparcial, la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a pour sa part insisté sur le caractère “complémentaire” du CIIT par rapport au passage panaméen, de plus en plus en congestionné et affecté par les sécheresses. Outre la réduction du temps de transit, a-t-elle ajouté, le projet permettra aux pays asiatiques de diminuer leurs coûts logistiques. Elle a également souligné les retombées économiques pour le Mexique, affirmant que les dix pôles industriels prévus le long de l’isthme créeront des emplois et “attireront les investissements dans la région”.

Même enthousiasme du côté du gouverneur de l’État d’Oaxaca, Salomón Jara, qui, mentionné par Crónica, voit dans le CIIT un “nouveau modèle économique” dans un contexte de tensions douanières internationales provoquées par le président américain, Donald Trump.