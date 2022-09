Le Mexique tente de geler le prix de 24 aliments de base avec un « accord de bonne volonté » !

Au Mexique, l’inflation a atteint des niveaux records : 8,62% en août par rapport à 2021. C’est du jamais vu depuis plus de 20 ans. Jusqu’ici, le Mexique faisait figure d’exception en Amérique latine, avec une inflation traditionnellement sous contrôle. Désormais, le pays n’échappe plus à la flambée des prix.

L’augmentation concerne en particulier les produits alimentaires de base. Le coût des œufs, des pommes de terre et des oignons, par exemple, a bondi de 8 à 15% par mois cette année. Concrètement, les Mexicains dépensent 150% en plus pour un kilo d’oignons par rapport à l’année dernière.

La hausse des prix creuse encore un peu plus les inégalités entre les riches et les pauvres. Les Mexicains les plus pauvres consacrent une plus grande proportion de leur budget à l’alimentation, qui représente environ 50% de leurs dépenses.

Comme l’inflation touche davantage les denrées alimentaires que d’autres biens et services, on constate que ce sont finalement les foyers avec les revenus les plus bas qui voient fondre plus rapidement leur argent.

En réaction, le gouvernement a défini 24 aliments de base dont les prix devaient cesser de s’élever. Il mise sur une stratégie qui inclut notamment la suppression de taxes à l’importation. « C’est un accord de bonne volonté », avait annoncé le président mexicain, Andres Manuel Lopez, début mai 2022.

Pour l’instant, les effets de cette stratégie ne se sont pas vraiment faits ressentir.