Tourisme – Les Canadiens affluent au Mexique !

Le climat politique aux États-Unis sous Donald Trump a entraîné une hausse du tourisme canadien au Mexique. Face aux réglementations plus strictes en matière d’importation et aux tarifs douaniers imposés par l’administration Trump, les Canadiens optent pour des vacances mexicaines plutôt qu’américaines.

Ce changement se manifeste par la montée en flèche du nombre de touristes canadiens visitant le Mexique. Les compagnies aériennes réagissent en établissant de nouvelles routes pour répondre à la demande accrue. Les données du ministère mexicain du tourisme révèlent une augmentation de près de 15 pour cent du nombre de visiteurs canadiens au Mexique en mars par rapport à l’année précédente. À l’inverse, les voyages aériens des Canadiens vers les États-Unis ont chuté de plus de 13 pour cent au cours de la même période, et les passages de frontière en voiture ont diminué d’environ un tiers.

Les Canadiens sont les bienvenus au Mexique

L’économie mexicaine, en proie à des difficultés, pourrait bénéficier de cet essor du tourisme, qui représente environ 8,6 pour cent de son PIB. Le Fonds monétaire international prévoit une récession pour le Mexique cette année, en partie attribuée aux tarifs douaniers de Trump.

Les relations entre le Mexique et le Canada se sont renforcées ces derniers mois, décrites par la ministre mexicaine du Tourisme comme « plus proches de la fraternité ». Elle attribue l’afflux de touristes canadiens à leur préférence pour le climat politique mexicain, plus accueillant que celui des États-Unis.

Baisse du nombre de visiteurs aux États-Unis

Dans l’ensemble, le nombre de visiteurs étrangers aux États-Unis a diminué de 12 pour cent en mars. Cependant, Trump minimise les inquiétudes concernant la dissuasion des touristes, attribuant toute baisse au patriotisme plutôt qu’à l’appréhension concernant les arrestations potentielles lors de l’entrée sur le territoire.

Source – https://fr.businessam.be/