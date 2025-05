Que sait-on du Cuauhtémoc, ce voilier mexicain qui a percuté le pont de Brooklyn ?

Le grand voilier battant pavillon mexicain a heurté samedi 17 mai dans la soirée le pont de Brooklyn, à New York aux États-Unis, faisant deux morts et dix-neuf blessés, dont deux dans un état critique. Les passants qui profitaient d’une soirée printanière au bord de l’East River ont vu avec stupéfaction l’ARM Cuauhtémoc se diriger toutes voiles déployées et lumières allumées vers le pont. Les trois mâts du navire, dont la hauteur atteint 48,2 mètres, se sont successivement brisés en cognant la structure de l’édifice.

Le navire aurait perdu de la puissance alors que le capitaine le manœuvrait, le forçant à se diriger vers le pont de Brooklyn, a indiqué Wilson Aramboles, chef des opérations spéciales de la police de New York, lors d’une conférence de presse. Plusieurs marins qui se trouvaient sur la partie supérieure du navire ont été blessés lorsque celui-ci a percuté le célèbre pont de la ville américaine.

Le grand voilier annule sa venue à Bordeaux fête le vin en juin

Le « Cuauhtémoc » devait quitter New York pour rejoindre Bordeaux et ses grandes célébrations autour du vin du 19 au 22 juin prochain.

Sa participation à la nouvelle édition de Bordeaux fête le vin est d’ores et déjà annulée, selon le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, contacté ce lundi matin. Un autre endroit devrait notamment être trouvé pour la visite de l’ambassadrice du Mexique Delphine Borione qui est prévue durant l’évènement. « Nous allons imaginer des solutions de repli mais ce n’est malheureusement pas l’essentiel, nous sommes très tristes de ce qui vient d’arriver et on ne comprend pas ce qui a bien pu se passer », explique Christophe Chateau, commissaire général de la manifestation.

Le trois-mâts mexicain était déjà venu à trois reprises dans le port de la Lune et devait, après Bordeaux, participer, début juillet, aux Grandes Voiles du Havre, une course internationale de voiliers.

Un navire historique de l’Armada de Rouen

Inauguré en 1982, le trois-mâts fait une longueur de 90 mètres, une hauteur de 48,2 mètres, possède 28 voiles. Le Cuauhtémoc est plusieurs fois passé par Rouen, il fait partie des navires historiques de l’Armada. « Cette annonce a été très douloureuse », confie Patrick Herr, président fondateur de l’Armada de Rouen. « L’arrivée de ce bateau à Rouen, c’est toujours l’image emblématique de l’Armada, c’est toujours très impressionnant et très émouvant à la fois de voir ces marins arriver en chantant. Les Rouennais sont très fiers de les voir défiler dans les rues, participer à des manifestations sportives, aller dans les familles », ajoute-t-il.

Le Trois-mâts vient régulièrement à Rouen depuis plus de 30 ans. Lors de chaque défilé de l’Armada, il parade sur la Seine devant plusieurs milliers de spectateurs enthousiastes, réunis sur les quais. Il est passé pour la dernière fois en 2023, pour le grand défilé de l’Armada de Rouen. « C’était grandiose, magnifique ! », se souvient Philippe, fidèle spectateur de l’Armada.

Le Cuauhtémoc est parti il y a un mois du port d’Acapulco, au Mexique. Il avait entamé sa grande traversée annuelle, censée parachever la formation des cadets.

Au cours de ce voyage, le navire devait se rendre dans 83 ports de 15 pays, dont Bordeaux, Saint-Malo et Dunkerque. Le navire était notamment attendu en Normandie, début juillet, pour les Grandes voiles du Havre, une course réunissant les plus grands voiliers du monde. Il devait concourir aux côtés de nombreux voiliers, parmi lesquels le français Belem, ou l’espagnol Capitan Miranda.

Source – Agences