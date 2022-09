L’ouragan Kay menace la côte ouest du Mexique !

Les prévisionnistes s’attendaient à ce que Kay reste au large alors qu’il se déplace plus au nord, à peu près parallèle à la côte, alors qu’il continue de se renforcer.

Kay pourrait s’approcher pour atterrir plus tard dans la semaine à un endroit relativement peu peuplé autour d’Isla de Cedros. L’ouragan devrait apporter des pluies abondantes et des vents violents. Il pourrait causer des crues soudaines et des glissements de terrain ainsi que perturber gravement les services essentiels.